6 ÜRÜNÜN HASADI DURDURULDU!
Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı...
Tarım Dairesi 4 – 11 Ekim 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden 57 numuneden 54 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün, firmanın isteği üzerine imha edilmiştir. 2 ürün menşeine iade edilmiştir.
Yerli ürünlerden 45 numuneden 39 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 6 numunenin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
1 Pınarlı Tarım Hay. İşl. İthal Sığır Besi Yemi Temiz
2 Pınarlı Tarım Hay. İşl. İthal Sığır Süt 19 Yemi Temiz
3 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
4 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
5 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
6 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
7 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz
8 SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz
9 SVS Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz
10 Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz
11 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
12 Köşe Tic. Ltd. İthal Üzüm Temiz
13 ORC Foods Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
14 ORC Foods Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz
15 ORC Foods Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
16 ORC Foods Ltd. İthal Domates Temiz
17 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Erik Temiz
18 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz
19 Hürsen Tar. Ür. Ltd İthal Domates Temiz
Kod No: F.BAK.7Rev. No/Tar.:00Y.Tarihi: 22.03.2017
20 Nuri Ersoy Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
21 Nuri Ersoy Ltd. İthal Havuç Temiz
22 Nuri Ersoy Ltd. İthal Ayşe Fasulye Temiz
23 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Gala) Temiz
24 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Golden) Temiz
25 Pınarlı Koop Ltd. İthal Koyun Süt Yemi Temiz
26 Pınarlı Koop Ltd. İthal Kuzu Büyütme Yemi Temiz
27 SVS Tic. Ltd. İthal Kırmızı Acı Biber Temiz
28 SVS Tic. Ltd. İthal Havuç Temiz
29 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
30 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Menşeine İade
31 SVS Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz
32 Nuri Ersoy Ltd. İthal Havuç Temiz
33 Nuri Ersoy Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
34 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz
35 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz
36 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
37 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
38 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
39 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çilek Temiz
40 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yeşil Cin Biber Temiz
41 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Havuç Menşeine İade
42 TÜK İthal Sığır Süt Yemi 19 Temiz
43 Nej Grain Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
44 Nuri Ersoy Ltd. İthal Nektarin Temiz
45 Nuri Ersoy Ltd. İthal Şeftali Temiz
46 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz
47 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
48 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
49 SVS Tic. Ltd. İthal Havuç Temiz
50 Babür Tic. Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz
51 Hürsen Tar. Ür. Ltd İthal Domates Temiz
52 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Gala) Temiz
53 Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz
54 Halil Kasap Paz. İthal Havuç İmha
55 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
56 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
57 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz
58 Ethem Zengin Mağusa Marul Temiz
59 Asım Öğer Mağusa Domates Temiz
60 İsmail Kabak Mağusa Salatalık Temiz
61 Fatma Fidan Mağusa Salatalık Temiz
62 Fatma Fidan Mağusa Kabak Temiz
63 Ümmügülsüm Tuğrul Mağusa Salatalık Temiz
64 Tahsin Şen Mağusa Salatalık Temiz
65 Turan Korucan Güzelyurt Nar Limit Üstü
Kod No: F.BAK.7Rev. No/Tar.:00Y.Tarihi: 22.03.2017
66 Fahri Darbaz Güzelyurt Nar Temiz
67 Özdemir Beyitoğulları Güzelyurt Nar Limit Üstü
68 İbrahim Momin Güzelyurt Nar Temiz
69 Arif Bozer Bostancı Nar Temiz
70 Nuray Seyhun Bostancı Nar Temiz
71 Doğan Bağkur Bostancı Nar Temiz
72 İzzet Kızıltoprak Aydınköy Nar Temiz
73 Ayşe Buda Aydınköy Nar Temiz
74 Ümit Zeki Güzelyurt Nar Temiz
75 Kürşat Can Güzelyurt Nar Temiz
76 Fatma Tekiner Güzelyurt Nar Temiz
77 Esat Nurçin Gelincik Patlıcan Temiz
78 Özkan Con Yeşilköy Kapya Biber Limit Üstü
79 Özkan Con Yeşilköy Çarli Biber Temiz
80 Ahmet Talay Gelincik Biber Limit Üstü
81 Ahmet Talay Gelincik Patlıcan Temiz
82 Ahmet Talay Gelincik Beyaz Lahana Temiz
83 Ahmet Talay Gelincik Kırmzı Lahana Temiz
84 Kürşat Can Yayla Nar wanderful Temiz
85 Engin Ekici Yeşilırmak Nar Temiz
86 Abdullah Aktoprak Taşpınar Nar Temiz
87 Gökan Saraç Yeşilyurt Nar Temiz
88 Arif Bozer Güzelyurt Nar wanderful Temiz
89 Erkalp Ltd. Bostancı Nar wanderful Limit Üstü
90 Ata Baler Çamlıköy Nar Temiz
91 İnanç Yüksel Yayla(2) Nar wanderful Temiz
92 Hasan Cellatoğlu Bostancı Nar Limit Üstü
93 Fırat Ender Bostancı Nar Temiz
94 Özal Akdoğu Bostancı Nar Temiz
95 Abdullah Aktoprak Bostancı Nar Temiz
96 Müslüm Karasu Güzelyurt Fasulye Temiz
97 İnanç Yüksel Güzelyurt Nar wanderful Temiz
98 Hüseyin Kocabaşoğlu Yıldırım Brokoli Temiz
99 Hüseyin Kocabaşoğlu Yıldırım Iceberg Marul Temiz
100 Aytaç Yeğen Akova Marul Temiz
101 Aytaç Yeğen Akova Iceberg Marul Temiz
102 Aytaç Yeğen Akova Kıvırcık Marul Temiz
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