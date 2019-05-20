6 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ
Boğulma tehlikesi!
A+A-
6 yaşındaki, Gleb Fedorov isimli çocuk, dün İskele’de bir sitenin çocuk havuzunda babası gözetiminde yüzdüğü sırada su yutması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi.
Fedorov, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinden sonra müşahede altına alındı.
Etiketler : Gleb Fedorov, İskele, boğulma tehlikesi
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.