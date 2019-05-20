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6 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Boğulma tehlikesi!

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6 yaşındaki, Gleb Fedorov isimli çocuk, dün İskele’de bir sitenin çocuk havuzunda babası gözetiminde yüzdüğü sırada su yutması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi.

Fedorov, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinden sonra müşahede altına alındı.        

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