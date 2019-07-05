6 YERLİ ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI!

28 Haziran – 04 Temmuz 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan bulgular Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki​ sonuçlar elde edilmiştir.​

İthal ürünlerden; Şeftali, Nektarin, Kayısı, Kiraz, Elma Çeşitleri, Siyah Üzüm, Sığır Besi Yemleri ve Sığır Süt Yemlerinden olmak üzere alınan 28 numunenin analiz sonucunda 26 numune temiz olup, 2 numunede ise limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.​

SVS Tic. Ltd. ait ithal Şeftali’den ve Nuri Ersoy Ltd. ‘e ait ithal Kiraz’ dan alınan numunelerde yapılan Laboratuvar analizi neticesinde pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürünler firmaların isteği üzerine İMHA edilmiştir.​

Yerli ürünlerden; Domates, Maydanoz, Molehiya, Acur, Patlıcan Çeşitleri, Ayvasarı Fasulye, Salatalık, Biber Çeşitleri, Pırasa, Marul ve Kereviz olmak üzere 32 numuneden 26 'sı temiz olup 6 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.​

Mağusa’da Domates üretimi yapan Zahide Yıldırım ve Hasan Kesen’ in ürününden alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Zümrütköy’ de Ayvasarı Fasulye üretimi yapan Güllü Tebrekan’ın ürününden alınan numunede tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanılmasından dolayı ürün imha edilmiştir.

Cengizköy’de 3 ayrı parselde Ayvasarı Fasulye üretimi yapan Barış Özdemir’in ürünlerinden alınan 2. Numunelerde de limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Mağusa’ da Domates üretimi yapan Bayram Sunal’ın ve Yuvacık’ ta Molehiya üretimi Yapan Ali Arslan’ ın ürününden geçen hafta alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün hasadı bir sonraki Laboratuvar analizine kadar durdurulmuştu, bu hafta alınan numunelerin analiz sonuçlarının temiz çıkması ile ürünlerin hasadına izin verilmiştir.