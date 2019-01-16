60 İŞ YERİ DENETLENDİ!

Üç iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar veren LTB ekipleri, Ada Mutfağı isimli iş yerine ise iş yeri izni olmaması ve sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesti. LTB’den yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı Şubesi ekipleri Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor. Denetlenen iş yerleri niteliklerine göre şöyle: “8 kafe, 11 restoran, 3 unlu mamül satışı, 10 market, 6 gıda deposu, 1 dernek lokali, 1 spor salonu, 2 off licence, 2 oto galeri, 1 su satış bayii, 2 otel, 2 casino, 1 kahvehane, 4 büfe, 1 internet cafe, 1 okul kantini, 3 kuaför ve berber salonu, 1 kreş.”





