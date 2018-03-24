60 TELEFONDAN 58'İ KAYIP!

Mağusa’da Turkcell Bayisi olan Dostel İletişim’de satış sorumlusu olarak çalışan ve sahte taahhütnameler ile çok sayıda cep telefonu sirkat ettiği iddia edilen zanlı Bilge Tarkuç ile telefonları zanlı Tarkuç’tan alarak satan zanlı Y.K. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da Turkcell Bayisi olan Dostel İletişim’de satış sorumlusu olarak çalışan ve müşterilerin kimlik bilgileri ile sahte taahhütnameler hazırlayıp çok sayıda cep telefonu sirkat ettiği iddia edilen zanlı Bilge Tarkuç ile konu telefonları zanlı Tarkuç’tan alarak satan zanlı Y.K. dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. “Müstahdem tarafından sirkat”, “Sahtekarlıkla para temini”, “Sahte belge düzenleme”, “Sahte belgeyi tedavüle sürme” ve “Hırsızlık mal kabulü” suçlarıyla ilgili olarak dün mahkemeye çıkarılan zanlı Tarkuç ile Y.K.’nun tutukluluk süresi 7’şer gün daha uzatıldı. Polis ise zanlı Tarkuç’un ada genelinde sahte taahhütnameler ile bir çok telefon temin edip satması için zanlı Y.K.’ye verdiğini tespit etti.

Zanlı Tarkuç’un evinde bazı emareler bulundu

Meselenin tahkikat memuru Löğmen Yücetürk, 2017-2018 yılları arasında Dostel İletişim’de satış sorumlusu olarak görev yapan zanlı Bilge Tarkuç’un daha önceden KKTC Turkcell müşterisi olan kişilerin kimlik bilgilerini kullanarak taahhütname düzenlediğini ve imzalayarak hazırladığını belirtti. Zanlı Tarkuç’un, şuana kadar 60 adet tespiti yapılan muhtelif markalardaki cep telefonlarını taahhütnamede düzenlemiş olduğu kişilere vermediğini belirten Yücetürk, konu telefonları zanlı Y.K’ye satması için verdiği yönünde şahadetler temin edildiğini açıkladı. Yücetürk, zanlı Bilge Tarkuç ile Y.K’nin 19 Mart tarihinde tespit edilerek tutuklandıklarını ve gönüllü ifade verdiklerini söyleyerek, zanlıların 20 Mart tarihinde mahkeme huzuruna çıkarıldıklarını ve aleyhlerinde 3 günlük tutukluluk süresinin temin edildiğini anımsattı. 20 Mart tarihinde zanlı Bilge Tarkuç’un evinde arama yapıldığını belirten Yücetürk, evde yapılan aramada 2’sinde kimlik bilgileri, IMEI numaraları yazılmış ve imzalı olarak, 1 tanesinde ise sadece cep telefonunun IMEI barkodu yazan imzasız ve isimsiz olarak 3 adet zanlı Tarkuç tarafından düzenlenmiş taahhütname tespit edildiğini açıkladı. Yücetürk, yine zanlı Tarkuç’un evinde bir çok faturalı, faturasız, kapalı, açık telefon kartı, bir çok yapmış olduğu olay tarihlerindeki faturalar ve barkotların tespit edildiğini açıkladı.

Telefonlarında bazı kişilerin kimliklerinin fotoğrafları bulundu

Polis Memuru Löğmen Yücetürk, zanlı Bilge Tarkuç ve zanlı Y.K’nin telefonlarının incelendiğini ve cep telefonları içerisinde yazışmalarının olduğu ve taahhütnamelerde isimleri yazan kişilerin kimliklerinin fotoğraflarının tespit edildiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak zanlı Tarkuç’un Mağusa dışında Lefkoşa’da da 23 adet cep telefonunu bu şekilde taahhütname düzenleyerek aldığının tespit edildiğini belirten Yücetürk, Lefkoşa’da da bir soruşturma başlatıldığını söyledi. Girne’de ve Güzelyurt’ta ise makbuzlar tespit edildiğini ifade eden Yücetürk, makbuzlar üzerinde incelemeler yapılacağını belirtti.

Zanlı Tarkuç itiraflarda bulundu

Polis Memuru Löğmen Yücetürk, zanlı Bilge Tarkuç’un ada genelindeki bayilerden aldığı tüm telefonları zanlı Y.K’ye satması için verdiğinin, zanlı Y.K.’nin ise konu telefonları Mağusa’da sattığının tespit edildiğini söyledi. Mesele ile ilgili olarak zanlı Tarkuç’un Mağusa Polis Müdürlüğü ekiplerine 2, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekiplerine ise 1 olmak üzere 3 gönüllü ifade verdiğini belirten Yücetürk, zanlı Tarkuç’un konu telefonları taahhütname düzenleyip aldığını ve zanlı Y.K.’ye satması için verdiğini, bunun karşılığında ise para aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Yücetürk, zanlı Tarkuç’un 21 Mart tarihinde avukatı ile görüştükten sonra bir ifade daha vermek istediğini söyledi. Yücetürk, zanlı Tarkuç’un verdiği ikinci gönüllü ifadesinde telefonları zanlı Y.K.’ye vermeye başladıktan sonra kendisine sayılar arttıkça maddi durumunun kötü olduğunu, maaşının borcuna kesildiğini, hayatını idame ettirmek için kendisine müşteri bulabileceğini söylediğini ve bu şekilde de kendisine gerek ailesinden gerek yabancı bir çok şahsın kimliklerin fotokopisini veya kimliklerinin fotoğrafını cep telefonu ile internet üzerinden attığını ve bu şekilde bu işlemi beraber yürüttüklerini ve satmaya devam ettiklerini belirttiğini açıkladı. Yücetürk, zanlı Y.K.’nin ise verdiği gönüllü ifadesinde maddi olarak sıkıntıları olduğunu ve bu işten kâr sağladığını, kârsız hiçbir telefonu satmadığını, telefonları zanlı Tarkuç’tan aldığını ve zanlı Tarkuç’a bir çok kişinin kimlik fotoğraflarını yolladığını ve müşteri bulduğunu beyan ettiğini açıkladı.

Zanlı Tarkuç’tan şikayetçi oldular

Dostel İletişim’den yapılan soruşturmada zanlı Bilge Tarkuç’un şuana kadar tespitini yaptıkları 20 adet cep telefonu ile ilgili taahhütname düzenlediğini fakat bu düzenlenen taahhütnamelerdeki kişilere telefon vermediğini, zanlı Y.K’ye verdiğini tespit ettiklerini belirten Polis Memuru Löğmen Yücetürk, Dostel İletişim’in polise bundan dolayı mağduriyet yaşadıklarını ve şikayetçi olduklarını belirttiklerini söyledi. Yücetürk, yine Mağusa’da faaliyet gösteren ve zanlı Tarkuç’un iletişim halinde olduğu “Digikey” isimli iş yerinden soruşturma yapıldığını söyledi. “Digikey” isimli iş yerinden yapılan soruşturmada zanlı Tarkuç’un şirket üzerinden 12 adet muhtelif markalardaki cep telefonlarını yine taahhütname düzenleyerek aldığını fakat bu 12 adet cep telefonunun yine taahhütnamedeki isimlere vermeyip zanlı Y.K.’ye satıldığını ve paraların temin edildiği, 2 adet cep telefonunun ise herhangi bir bayide olmayıp stoklarında gözüktüğünün tespit edildiğini belirten Yücetürk, “Digikey” isimli işyerinin zanlı Tarkuç’tan şikayetçi olduğunu söyledi. Yücetürk, yine Mağusa’da faaliyet gösteren “BYT Danışmanlık” isimli işyerinden yapılan soruşturmada zanlı Tarkuç’un düzenlemiş olduğu taahhütnameler karşılığı 5 adet cep telefonunu alıp bu şahıslara vermediği ve yine zanlı Y.K.’ye verdiği ve mağdur olduklarından dolayı şikayetçi olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Mağusa’da faaliyet gösteren “Durmaz Computer” isimli iş yerinden yapılan soruşturmada ise zanlı Y.K’nin kendisine bir çok kez cep telefonu sattığı ve bu telefonları imza karşılığı aldığı ve zanlı Y.K.’ye para verdiğinin tespit edildiğini belirten Yücetürk, konu iş yerinin zanlı Y.K.’den alıp satmadığı ve dükkanında bulunan 2 adet Samsung J7 marka cep telefonunun emare alındığını açıkladı.

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