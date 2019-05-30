600 TL KARŞILIĞINDA UYUŞTURUCU!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da 2019 yılı Ocak ayında uyuşturucu alışverişi yapan 3 sanık hakkındaki karar, dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı

Mağusa’da 2019 yılı Ocak ayı içerisinde 600 TL karşılığında 10 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde alışverişi yapan sanık Farai Macharaga, Abdulmunem Qanan ve Ukaku Eleanay hakkındaki karar, dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” davalarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Macharaga ile Qanan denetimli serbestlik yasasından yararlanırken, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” davalarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Eleanay ise 18 ay hapis cezasına mahkum edildi.

600 TL karşılığında 10 gr uyuşturucu

Sanık Farai Macharaga ve Abdulmunem Qanan, 21 Ocak 2019 tarihinde sanık Ukaku Eleanay’dan uyuşturucu madde almaya karar vermişler ve sanık Macharaga, sanık Eleanay ile irtibata geçerek 600 TL karşılığında 10 gr Sentetik Cannabionoid almak için anlaşmışlardı. Akabinde aynı gün sanık Macharaga ve Qanan, sanık Eleanay ile buluşarak 10 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde satın almışlardı. Yine aynı gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan kaldırım üzerinde oturan kişilerin tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu yönünde ihbar almıştı. Konu bölgeye giden narkotik ekipleri kaldırım üzerinde oturan sanık Qanan ve Macharaga’yı tespit etmiş ve polis sanıkların yanına gittiği sırada sanık Qanan’ın elinde tuttuğu tütün paketini dere yatağına atmıştı. Narkotik ekipleri ise dere yatağına atılan paket içerisinde yaptığı kontrolde uyuşturucu madde tespit ederek, sanık Macharaga ile Qanan’ı suçüstü hali gereği tutuklamıştı. Sanıklardan yapılan sorgulamalarında konu uyuşturucu maddeyi sanık Ukaku Eleanay’dan 600 TL karşılığında 10 gr olarak aldıklarının tespit edilmesi üzerine sanık Eleanay da tutuklanmıştı. Sanıklar hakkında yapılan muhaceret kontrollerinde ise sanık Eleanay’ın KKTC’de kaçak olduğu da ortaya çıkmıştı.

Suçlu bulundular

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Nüvit Gazi, sanık Farai Macharaga, Abdulmunem Qanan ve Ukaku Eleanay’ı aleyhlerine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Sanık Macharaga ile Qanan’ın raporlara göre uyuşturucu madde kullanıcısı oldukları ve sanıkların alıp tasarruf ettikleri miktarın yasadaki azami miktar olan 12 gramın altında olduğunu belirten Gazi, sanık Macharaga ile Qanan’a denetimli serbestlik seçeneğinin sunulması gerektiğini açıkladı. Gazi, sanık Ukaku Eleanay’ın ise sanık Macharaga ve Qanan’a 600 TL karşılığında 10 gr uyuşturucu madde sattığını ve ayrıca KKTC’de kaçak olduğunu anımsatarak, sanık Eleanay’a ceza takdir edilmesi gerektiğini açıkladı. Sanık Eleanay’ın mahkum olduğu suçlar için öngörülen cezalardan suçun ciddiyetinin açıkça görüldüğünü ifade eden Gazi, sanık Eleanay’ın işlediği uyuşturucu suçlarının son derece ciddi ve toplum arasında yaygınlaşmakta olan suç türlerinden olduğunu vurguladı. Gazi, ayrıca uyuşturucu madde satarak menfaat elde eden kişilere hoşgörüyle bakılamayacağını vurguladı. Sanık Eleanay’a verilmesi gereken en uygun ve adil cezasının hapislik cezası olduğunu belirten Gazi, sanık Eleanay’ı 18 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı. Gazi, sanık Macharaga ile Qanan’ın ise 1 yıl süreyle Denetimli Serbestlik Yasasına tabi tutulmalarına emir verdi.