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61 pozitif vakaya rastlandı

61 pozitif vakaya rastlandı

61 pozitif vakaya rastlandı

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KKTC‘de son 24 saatte yapılan test sayısı 7061 olup, 61 pozitif vakaya rastlanmıştır”

30 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 13 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 7 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

6 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7061

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 61

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.821.348

Toplam Vaka Sayısı: 93.963

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.098

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 631

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 5

Karantinadaki Vaka Sayısı : 625

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 241

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