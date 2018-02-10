632 ENGELLİ İŞ BEKLİYOR!

Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Kibrit, kamuda hayat pahalılığının her 6 ayda bir maaşlara yansıtıldığını, ancak engelli maaşları ve nakdi yardımların yükselen döviz karşısında kaderine terk edildiğini vurguladı

Özlem ÇİMENDAL

Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, bugüne kadar ülkedeki birçok alan ve sektörü gerek ortaya çıkarılan projelerin yarım kalması, gerekse sürdürülebilir sistemin yerleşememesi bakımından olumsuzluk teşkil eden siyasi istikrarsızlığın, engelliler için de birçok sıkıntıyı beraberinde getirdiğini kaydetti.

Engelliler yeni hükümetten umutlu

4’lü koalisyon hükümetinin genelde ülke sorunlarına özelde ise engelli sorunlarına eğilecek iradeyi gösterebileceği ön görüsünün var olduğunun altını çizen Kibrit, bugüne kadar ikinci plana atılan engelli hakları ve engellilere yönelik girişimlerin yeni hükümetin programında yer alması nedeni ile daha ön plana alınacağı inancını dile getirdi.

Sosyal devlet, adalet duygusunun eşit

yansıtılması talebi

Kibrit, “Engelliler konusunda bugüne kadar yaşadığımız olumsuzlukların, bu hükümetle birlikte bir nebze de olsun aşılacağına ve hafifleyerek, sosyal devlet ve adalet duygusunun tüm insanlarımıza eşit şekilde yansıtılabileceği bir umuda sahibiz” dedi.

Siyasi istikrarsızlık sürdürülebilir çözüme engel

Siyasi istikrarsızlığın birçok alanda kendini hissettirmesinin yanında ortopedik özürlüler olarak kendilerini de oldukça ciddi oranda etkilediğine işaret den Kibrit, her hükümet döneminde ele alınan konuların, projelerin ve başlatılan çalışmaların, hükümet değişikliği durumunda başa döndüğünü ifade ederek, sürdürülebilir çözümler üretilemediğini ifade etti.

“Sosyal adalet eşit uygulanmalı”

Çoklu koalisyon hükümetinin uzun soluklu bir hükümet olmasını dilediklerinde de bulunan Kibrit, “En azından bu süreç içerisinde sosyal adaletin sadece engellilere değil toplumun her kesimine eşit şekilde uygulanabilmesini istiyoruz” diye konuştu.

632 engelli iş bekliyor, 10 yıldır istihdam yok

Engellilerin var olan birçok sorunun yanı sıra istihdam konusunun da oldukça önemli olduğunun altını çizen Kibrit, 10 yıldır engelli istihdamının yapılmamasını eleştirdi. Şu an 632 engellinin istihdam beklediğine dikkat çeken Kibrit, “Engellilerin aslında en büyük problemi istihdam ve ekonomik problemler. Bu konuda yeni hükümetimizden ciddi adımlar atmasını beklemekteyiz” ifadelerini kullandı. Yasada var olan engelli istihdamına yönelik 25 kişi çalıştırılan işyerlerinin 1 engelli kontenjanının olması maddesinin hiçe sayıldığına da değinen Kibrit, “Yasalar bunu ön görüyorken, maalesef bunu dikkate alan yok” dedi.

Döviz engelli maaşlarını ve nakdi yardımları eritti

Dövizin hızla yükselmesi ve ülkedeki ekonomik çıkmaz sebebiyle engellilerin aldıkları maaşlar ve nakdi yardımların da hükmünün kalmadığına dikkat çeken Kibrit, engelli vatandaşların var olan mevcut sorunlarının da ötesinde ekonomik sorunlarla da baş başa bırakıldığını vurguladı. Kibrit, “Devlette her üç ayda ya da altı ayda bir hayat pahalılığının maaşlara yansıdığını görüyoruz.

Ancak engelli nakdi yardımı alanlar sadece asgari ücretin değiştiği noktalarda maaşlarda bir yükselişe sahip olabiliyorlar. Bu da aslında vatandaşlar arasında büyük bir ayrımcılıktır” şeklinde konuştu.

“Umarız seçim dönemi verilen sözleri unutup, engellileri unutmazlar”

İktidarda olan partilerin özellikle engelliler konusunda ciddi duyarlılık sahibi olduklarından da bahseden Kibrit, ilerleyen günlerde engelliler için oluşturulan projelerin ve atılacak adımların olumlu bir düzlemde ilerleyeceğine olan inançlarının oldukça güçlü olduğunu kaydetti.

Kibrit, “Ciddi anlamada parti politikalarının içinde de yer vermiş partilerdir. Bu da bizi açıkçası umutlandırıyor. Umarım sözlerinden ve seçim dönemi boyunca savundukları düşüncelerinden vazgeçerek, engelli vatandaşları kaderleri ile baş başa bırakmazlar” ifadelerini kullandı.

“Yasalar tek başına yeterli değil, denetleme uygulama da önemli”

Engelli bireylerin sosyal yaşama adapte olabilmelerine fırsat tanıyacak olan çevre düzenlemesi uygulamasının da hayata geçirildiğini anlatan Kibrit, buna karşın uygulama noktasında birtakım eksikliklerin olduğunu söyledi.

Yasalar ve düzenlemelerin çıkarılmasının tek başına bir anlam ifade etmediğine işaret eden Kibrit, uygulama ve denetleme noktasında da ciddi sıkıntıların varlığına dikkat çekti.

Engelli Yaşam Evleri

Daha önceki hükümetler döneminde başlatılan, ancak sadece birinci etabı tamamlanan engelli yaşam evlerinin de hayata geçemediğini dile getiren Kibrit, yine de bu tarz projelerin çalışmalarına başlanmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti. Günay Kibrit, önümüzdeki süreçte gerekli girişimlerin başlatılmasını umut ettiklerini ifade etti.

“Engelli bireylerin haklarına saygı bilinci yerleşmedi”

KKTC’de engelli bireylerin haklarına saygı bilincinin yerleşememesini de eleştiren Kibrit, park yerleri ve sosyal alanlarda engellilere yönelik kolaylıkların önemine dikkat çekerek, “Bugün birçok tabelalara ve uyarıcı farkındalık yaratan projesel çalışmalara rağmen hala engelli vatandaşlar için ayrılmış park yerlerine ısrarla park eden vatandaşlarımız var” diye konuştu.

“Toplumsal dayanışma, haklara saygı gibi değerleri unuttuk”

Toplumsal olarak dayanışma ve haklara saygı noktasında ülkede birçok değerin yitirildiğinin gözlemlendiğine de dikkat çeken Kibrit, “Engelli vatandaşların haklarına saygı gösterilmemesi, birbirimize olan saygı, sevgi ve ihtiyacın farkında olmadığımızın bir göstergesidir. Umarım halkımız engelli vatandaşlarımıza olan yaklaşımı ve haklarına olan hassasiyetleri artar” dedi.

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