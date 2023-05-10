65 yaşındaki belediye başkanın 16 yaşındaki güzellik kraliçesi eşinden eleştirilere çıkış! “Çok mutluyuz”

Brezilya'nın Parana eyaletine bağlı Araucaria belediye başkanı 65 yaşındaki Hissam Hussein Dehaini ve gençler kategorisindeki güzellik yarışması ikincisi 16 yaşındaki Kauane Rode Camargo Nisan ayında evlenmişti. İkilinin evliliği aralarındaki yaş farkı nedeniyle çok eleştirilmişti. 16 yaşındaki gelin ülke gündemine yerleşen evliliğinin ardından sert eleştirilere “Çok mutluyuz” cevabını verdi.

Eski Miss Teen yarışmacısı Kauane Rode Camargo, 16 yaşındayken ailesinin onayını da alarak Brezilya'nın Parana eyaleti Araucaria'da aynı bölgenin belediye başkanı olan 65 yaşındaki Hissam Hussein Dehaini ile evlendi. Araucaria’nın yeni First Lady’si ülke gündemine yerleşen ve olumsuz yorumlara neden olan evliliği için “Dürüst olmak gerekirse öneli olan sadece mutluluk. Diğer insanlar umrumuzda değil” ifadelerini kullandı.

Üçüncü kez nikah masasına oturan Hissam Hussein Dehaini, Kauane’nin annesi Marielene Rode’nun ve teyzesi Elizangela Rode’nun haksız bir şekilde terfi edildiğine dair haberlerle gündeme gelerek siyasi partisinden istifa etmişti.

Şimdilerde ikinci dönem belediye başkanlığını yürüten Dehaini, “Mutluyuz. O bana iyilik yapıyor ben de ona iyilik yapıyorum. Birlikte kimseye zarar vermiyoruz. Bu kötü algılar neden?” dedi.

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