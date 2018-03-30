68 ADET KAÇAK KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TESPİT EDİLDİ!
Rum tarafından kaçak hayvan!
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GÜNEY KIBRIS’TAN KAÇAK 68 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN GETİRİLDİ
Mevlevi’de dün E.F’ye .(E-45) ait ağılda kuzu ve koyundan oluşan toplam 68 adet küçük baş hayvan tespit edildi.
Yürütülen ileri soruşturmada hayvanların gece 01.30’da M.Ö.(E-32) tarafından GKRY bölgesinde sakin bir şahıstan 5 bin Euro karşılığında satın alındıktan sonra gizlice Gayretköy bölgesinden KKTC’ye geçirildiği tespit edildi. E.F. ve M.Ö tutuklandı
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