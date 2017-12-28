Lefkoşa18 °C

  1. HABERLER

  3. 69 İŞ YERİ DENETLENDİ!
69 İŞ YERİ DENETLENDİ!

69 İŞ YERİ DENETLENDİ!

1 iş yerine ihbar verildi!

A+A-

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) belediye sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdüren işletmelere yönelik denetimlerine devam ediyor.

 

LTB Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin 11-22 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiği rutin denetimlerde 69  işyeri denetlendi.

Denetimler sonucunda 1 işyerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre 8 ilkokul, 1 öğrenci yurdu,4 eğitim merkezi, 7 kuaför ve berber salonu, 8 kafeterya, 7 gıda imalathanesi, 12 restoran, 2 bar, 2 off-licence, 11 market, 1 dernek lokali, 1 park büfesi, 3 balık satış yeri, 1 süt ürünleri imalathanesi, 1 kasap olarak açıklandı.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.