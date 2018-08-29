7.1 büyüklüğünde depremle sarsıldılar!
7.1 büyüklüğünde depremle sarsıldılar!
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Pasifik Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Yeni Kaledonya açıklarında deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ise 7.1.
Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, deprem okyanusun 26.7 kilometre altında gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Yeni Kaledonya'nın başkenti Noumea'ya uzaklığı 372 kilometre.
Pasifik'teki Yeni Kaledonya adasında meydana gelen depremde Nouema şehri sakinlerinden sivil savunma sözcüsü Olivier Ciry, "Sarsıntıyı başkentte hissettik, Layolty Adaları'nda çok daha güçlü hissedildi. Herhangi bir hasar yok. Tsunami beklenmiyor" dedi.
Etiketler : Pasifik Okyanusu, deprem
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