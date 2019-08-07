7 AĞUSTOS GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Sevgili Koç; bugün maddi kazançlarınla ilgili konuların üzerine daha fazla düşünebilir, sorumluluklarını yerine getirebileceğini görmek seni rahatlatabilir. Sabah saatlerinde hayaller içinde olabilir ama ilerleyen saatlerde akıcı bir somut yaşam seni beklemekte. Gün içinde kendi fikirlerini yaymak için çaba gösterebilirsin.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Sevgili Boğa; gün içinden kişisel hassasiyetin boyut atlayabilir. Bazı meselelerinde yeni başlangıçlar yapmak için harekete geçebilir, sorumlu olduğun konulara başkalarının katılması seni daha fazla motive edebilir. Romantik doğan daha da gelişme gösterebilir, modernliğe giden nesile ayak uydurmaya başlayabilirsin.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Sevgili İkizler; bugün kendini öne attığın durumlara karşı dikkatli olmalı ve bilmediğin mevzularda fikir belirtmemeye özen göstermelisin. Elinde olmayan nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşayabilirsin. Günlük işlerini yaparken; toparlamak ve düzene sokmak için başkalarından yardım almak seni rahatlatacaktır.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Sevgili Yengeç; bugün senin için işler biraz hızlı ilerliyor olabilir ve başın dönebilir. Bir anda önemli anlaşmalar yapabilir ve birçok insanla randevun olabilir. Romantik ilişkin aksiyon alabileceği gibi bir bitiş yaşanabilir ve bu bütün faaliyetlerden; bedensel ve zihinsel olarak yorulmuş, daralmış hissedebilirsin.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Sevgili Aslan; bugün ailevi meselelerin ön planda olurken; bazı işlerini bu nedenle ertelemek zorunda kalabilirsin. Ev hayatında değişiklikler meydana gelebilir, üzerinde baskı oluşturan işlerin üstesinden gelmek için destek alabilirsin. Planlarındaki değişiklikler uzun vadede iyi sonuçlar getirebilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Sevgili Başak; bugün yeni ufuklara açılmak için adım atabilir ve bazı olayların bütününü görmek daha kolay olabilir. Çevrendeki insanların katılımıyla da hayallerini daha rahat gerçekleştirebilir ve kendini hafiflemiş hissedebilirsin. Akşam saatlerinde yaşanabilecek değişiklikler keyfini kaçırmasın.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Sevgili Terazi; gün içinde seni endişelendiren ekonomik konulara karşı daha hassas olabilir ve herhangi bir kriz durumunda sakinliğini koruyabilmelisin. İlişkide olduğun insanlarla bugün aran; pamuk ipliğine bağlı olabilir ve kopmalar yaşayabilir, ifadelerine dikkat etmelisin. Finansal meselelerini farklı bir açıdan ele alabilirsin.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Sevgili Akrep; bugün kendini biraz şımarık hissedebilirsin. Günün enerjisi meşgul ve aktif kalmak için sana ilham verebilir. Egzersiz, spor salonunda antrenman ya da tempolu bir doğa yürüyüşü yapabilir, sürprizi de bol bir gün olabilir. Ayrıca üstlerinin bitmek tükenmek bilmeyen istekleri; biryandan stresli, diğer yandan mücadeleci olmana yol açabilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Sevgili Yay; bugün zihninin ufku oldukça geniş olabilir. Uzun vadede geleceğini düşünebilir ve kendin için bazı kariyer hedefleri belirleyebilirsin. Nerde olmak istediğini düşünebilir veya mali refahını sağlamak için yeni yatırımlar oluşturabilirsin. Plan yapmak ve doğru stratejiyi ortaya çıkarmak akıllıca olabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Sevgili Oğlak; duygusal ilişkinde ya ada sosyal çevrende bilerek yapılmayan şeyleri bile üstüne alabilir, alınganlık yapabilirsin. Arkadaş çevren seni yanlış yönlendirecek bir takım şeyler söyleyebilir; açığa kavuşturmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışabilirsin. Harcamaların artabilir, temkinli olmaya bakmalısın.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Sevgili Kova; bugün zaman kısıtlamalarından dolayı kendini baskı altında hissedebilirsin. Kariyerin için hazırladığın bir proje için ek süre talebinde bulunabilir veya planlamış olduğun bir etkinliği başka bir güne ertelemek isteyebilirsin. Aşk hayatında yolunda gitmeyen durumlara karşı suçlu hissedebilirsin, kendine nazik davranmalısın.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Sevgili Balık; şu ara enerjini ve fikirlerini insanlara aktarmayı veya eğitimin için yenilik yapmayı, seyahat planı hazırlayıp yeni yerler görmeyi amaçlıyor olabilirsin. Yaratıcı güdülerini doyurmak ya da gelirlerini artırmanın farklı yollarını denemek istiyor olabilirsin. İşlerin ve fikirlerin sekteye uğrayabilir ama plan yapmaya devam etmelisin.