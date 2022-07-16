7 buzluk motorunun çalınmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da, 7 adet buzluk motorunun çalınmasıyla ilgili meselede zanlı olarak görülen M.B (E-46) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir iş yerinden geçen Salı günü 7 adet buzluk motorunun çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.B.(E-46)’nin tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.