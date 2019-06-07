7 HAZİRAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün kendinizi ifade ederken duygusal abartılar yaşayabilirsiniz. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelebilir. Harcamalarınıza dikkat etmekte fayda var. Bugün sanatsal aktivitelerle gününüzü değerlendirmek isteyebilirsiniz. Birkaç gündür ilgilendiğiniz işlerinizi tamamlamakla uğraşabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Aileye ait konularda duygusal baskı hissedebilirsiniz. Özgürlük isteği içinde olacağınız zamanlar var. Güven aradığınız durumlarla karşılaşabilirsiniz. Geçmişinizden gelen bazı konularla ilgilenebilir ve bunların tamamlanmasını sağlayabilirsiniz. Akşam saatlerinde bireysellik içinde yeni fikirlere açık olabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Gün içinde iletişimden kaynaklı sıkıntılar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Fikirlerinizi paylaşırken duygusal abartıya kaçabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgileneceğiniz zamanlar var. Yazışma ve iletişimle geçen hızlı bir süreç yaşayabilirsiniz. Bazen iletişiminizin kısıtlandığını hissedebilirsiniz, sakin kalmakta fayda var.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Parasal konularda dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili başkalarından destek alabileceğiniz olanaklar var. İşle ilgili konularda baskılandığınızı hissedebilir, iletişim kurmakta zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Karşınızdakini anlamak için özen göstermelisiniz. Olaylara karşı sakinliğinizi korumanızda fayda var.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda planlamalar yapmak isteyeceğiniz zamanlar var. İlişkilerinizde duygusal abartıdan kaçınmaya özen gösterin. İletişimde olduğunuz kişilere karşı sabırlı davranmanız gerekebilir. Fikir çatışmalarına girmemeye dikkat etmelisiniz. Gece saatleri yeni fikirlere daha açık olabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Gizli kalmış konular gündeminizi etkileyebilir. Yaşadığınız olaylardan ötürü duygusal baskı altında olduğunuzu hissedebilirsiniz. İletişim çatışmalarından uzak durmanızda fayda var. Gün içinde kabullenme içinde olacağınız durumlar olabilir. İşlerinizi bitirmeniz için gün içinde uygun zamanlar var. Sabrınızla bugünü en iyi şekilde atlatabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Gelecek beklentileriniz hakkındaki fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşmaktan keyif alacağınız bir gündesiniz. Yaşayacağınız olaylarda duygusal abartıdan kaçınmalısınız. Sosyal konular gündeminizi etkileyebilir. Son zamanlarda uğraştığınız konularla ilgilenip, sonlandırmak isteyebilirsiniz. İşlerinizde başkalarından destek alacağınız zamanlar olabilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

İş hayatınızda kendinizi duygusal baskı altında hissedebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişileri anlamak için daha fazla sarf etmeniz gereken zamanlar yaşayabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak ve faydalı olmak için çaba içinde olabilirsiniz. Parlamak ve önde olmak isteyeceğiniz zamanlar var. Sorumluluklarınıza odaklanıp, işlerinizi tamamlamak isteyebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Yeni ufuklara açılmak, öğrenmek ve özgürleşme isteği içinde olabilirsiniz. Küçük tatil planları yapmak isteyeceğiniz zamanlar var. Uluslararası konular gündeminizi etkileyebilir. Ruhsal olarak baskı hissedebilirsiniz, bu durum sizi kaygılandırabilir. Gün içinde oluşacak karışıklıklara karşı sakinliğinizi korumanızda fayda var.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Eksik iletişimden kaynaklanan krizler yaşayacağınız zamanlar olabilir. Kendinizi duygusal olarak baskı altında hissedebilirsiniz. Rahatlatmanız ve çatışmalardan uzak durmanızda fayda var. Karşınızdaki insanı anlamak için daha çok çaba sarf etmeniz gerekebilir. Ortaklı para durumlarına da özen göstermelisiniz. Yenilenmeye gitmek size iyi gelebilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerinize bugün daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir. Olaylara karşı tepkinizi kontrol etmenizde fayda var. İletişimden kaynaklı problemler yaşayabilirsiniz. Duygularınızı abartılı şekilde gösterme eğiliminde olabilirsiniz. İlişkilerinize özen göstermeniz gereken zamanlar olabilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Çalışma hayatınızdaki konular ve sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Birlikte çalıştığınız kişilere karşı daha özverili olmanız gereken zamanlar içinde olabilirsiniz. Baskılandığınızı hissettiğiniz zamanlar yaşayabilirsiniz. Sakinliğinizi korumaya özen göstermelisiniz. Bitirmek için çabaladığınız işlerinizi tamamlamak için iyi fırsatlar söz konusu.