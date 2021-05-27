7 Kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Sokağa çıkma yasağı kapsamında dün akşam ve bu sabah, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 7 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir iş yerinin ise kapama saatine riayet etmeyerek yasal emirlere uymadığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.