7 küçük beden, tarifsiz acı! Çıplak olarak bir eve hapsedilmiş halde bulundular

Brezilya'nın Macapá şehrinde aileleri tarafından terk edilen yaşları üç ve yedi arasında değişen 7 çocuk çıplak ve aç bir şekilde, terkedilmiş evde hapsedilmiş halde bulundu. Aç ve çıplak bulunan çocukların vücutlarında yara tespit edildi. Çocuk koruma servisine teslim edilen çocuklar tedavi altına alındı.

İçler acısı olay Brezilya'nın Macapá şehrinde yaşandı. Polis ve çocuk koruma servisi görevlileri ihbar üzerine eve baskın yaptı. Evin kapısı kilitli olduğu için polis kapının demir korkuluklarını keserek içeri girdi.

Çocuklara bakan 13 yaşındaki kız polise çocukların kendisinden büyük olan iki ablasının çocukları olduğunu söyledi.Çocukların emanet edildiği 13 yaşındaki kız kendisine yaşını soranlara 17 yaşında olduğu konusunda yalan söyledi. Küçük kız daha sonra yaşının 13 olduğunu itiraf etti.

Polis, çocukların kilitli olarak tutulduğu evde içme suyunun olmadığını, evin tamamen çöpe döndüğünü ve yiyecek hiçbir şeyin bulunmadığını söyledi.

Çocuk koruma yetkilileri anneler ile irtibata geçmedi. Fakat anneler çocuklarını geri almak çocuk koruma servisini aradı.

Çocukların sadece ikisinin kimliği olduğu belirtildi. Yetkililer, çocukların babası ile irtibata geçti fakat çocukların babalara teslim edilmesinin uygun olmadığı anlaşılınca çocuklar devlet korumasına verildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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