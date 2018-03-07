7 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Üzerinizde sizi sıkan ve kısıtlayan bir ağırlık hissedebilirsiniz. Bu bunaltıcı hava neyse ki akşam saatlerinde dağılıyor. Günün ikinci yarısında rahat bir nefes alabileceksiniz. Endişelenmeyin, Cuma geceniz son derece hareketli ve eğlenceli geçecek. Gün boyunca sizi bunaltan havadan eser bile kalmayacak.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Gün boyunca anlaşmalar ve ortaklı işlerle uğraşabilirsiniz. Bu konuları çözüme bağlamak için epey çaba harcayabilirsiniz. Dengeleri sağlamak için çabalarken karşınızdaki kişileri çok da zorlamamaya özen göstermelisiniz. Kendinizi biraz da onların yerine koymaya bakın. Yoksa akşama doğru ipleri kopma noktasına getirebilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün iş yerinizde yoğun bir gün olabilir. Çalışma arkadaşlarınızın, üstlerinizin bile sanki sizi yormak için çalıştığını düşünebilirsiniz. Yine de bu yoğunluğu çok kafanıza takmamalısınız. Bu geçici bir durum ve kısa süre sonra aşacaksınız. Bir yandan da iş organizasyonunuz içinde popülerliğinizin arttığı, çevrenizin genişlediği bir zaman dilimi içindesiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bazı konuların askıda kaldığı, görevlerinizi bitirmekte zorlandığınız bir günde olabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili mücadele ve kararlılık gerektiren durumlar oluşabilir. Bugün size keyif veren uğraşlarla ilgilenmek çok iyi gelecektir. Sezgilerinizin arttığı bu günde derin ruhsal çalışmalar yapmak isteyebilirsiniz. Gerilimlerden uzak durmanızda fayda var.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Emlak, toprak gibi konularla ilgili gelişmeler olabilir. Bu konularda gün boyunca uğraşıp didinebilirsiniz. Bu konularda aile büyüklerinizin fikirlerine önem vermelisiniz. Yaşam alanınızla ilgili sorumluluklarınızı yerine getirmek için uygun bir gün. Bir süredir ilgilenmekte zorlandığınız konulara el atabilir ve sonuca ulaştırabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün yakın çevrenize odaklanmak zorunda kalabilirsiniz. Bu değişiklikler kardeşlerinizi de gündeme getirebilir. Yardımcı olmak istediğiniz bazı durumlar da ortaya çıkabilir. Ancak işlerinizin yoğunluğu zamanınızın büyük kısmını alabilir. Düşüncelerinizde daha pozitif olmaya bakın. Bugün ayrıca bırakmakta zorlandığınız alışkanlıklarınız için bırakma çalışmaları yapabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün parasal kaynaklarınızla ilgili konularda yeniden harekete geçebilirsiniz. İşle ilgili konularda bazı erteleme ya da iptaller yaşanabilir. Yine de iş ve para konularında destek bulabilirsiniz. Yetenekli olduğunuz konularda daha fazla sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda duygusal olarak kendinizi rahat hissetmeyebilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün kişisel hassasiyetiniz biraz artabilir. Hassas olduğunuz olaylarda daha tepkisel olabilirsiniz. Bu sadece kişisel ya da ailevi konularla sınırlı olmayabilir. Karşınızdaki kişinin sözlerinden alınmaya oldukça hazırsınız. Bu noktada dikkatli olmalısınız. Gereksiz tartışmalara girmekten kaçının. Yeni bilgileri hayatınıza katmak için de uygun bir gündesiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün bazı sıkışmalar ve duygusal olarak bunaltıcı anlar yaşayabilirsiniz. Halletmeniz gereken işleri tamamlamakta zorlanabilirsiniz. Sıradan bir gün gibi geçecek bu günde bilinçaltınızda önemli farkındalıklar yakalayabilirsiniz. Hareket etmek yerine dinlenmeyi seçebilirsiniz. Yeni kararlar almak için uygun bir günde değilsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün Ay’ın boşlukta olmasından dolayı güne huzursuz ve ağır bir başlangıç yapabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz ortamlarda hep aynı konular konuşuluyor ve sorunlar doğru düzgün çözülemiyor gibi hissedebilirsiniz. Size destek verenleri de çok istikrarlı görmüyor olabilirsiniz. Ancak unutmayın bu geçici bir durum. O yüzden kötümserliğe kapılmayın.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Sorumluluklarınız ve üstlerinizle ile ilgili konularda bir tıkanıklık ve ağırlık yaşayabilirsiniz. İşleriniz de, amirlerinizin talepleri de bitmek bilmiyor gibi gelebilir. Duygusal anlamda yorulduğunuzu hissedebilirsiniz. Bugün olaylara gerçekçi bakmanız gerekebilir. Her şeye rağmen pozitif olabildiğiniz bir gün olabilir. Mesleki alanda bilinirliğinizin arttığı bir dönemdesiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün duygusal konularda iyimser olmaya ihtiyacınız var ve önce bakış açınızı gözden geçirerek işe başlayabilirsiniz. İşlerinizle ilgili konularda karar almakta zorlanabilirsiniz. Uzaklarla ilgili konular duygusal yönden bağlayıcı olabilir. Ancak akşama doğru kariyeriniz ve işinizle ilgili fırsatlar öne çıkabilir. Bu yüzden kendinize işe daha güçlü bir kararlılıkla verebilirsiniz. Çevrenizi genişletecek adımlar atmaya başlamanız mümkün.