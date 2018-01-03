7 OCAK GECESİ UZUN OLACAK!

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı (YSK) Narin Ferdi Şefik, 7 Ocak Pazar günü yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin sonuçlarının açıklanmasının geçmiş yıllardaki seçimlere oranla daha uzun süreceğini, gayrı resmi sonuçları pazartesi sabahtan önce hazırlayabileceklerini düşündüklerini söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı (YSK) Narin Ferdi Şefik, 7 Ocak Pazar günü yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin sonuçlarının açıklanmasının geçmiş yıllardaki seçimlere oranla daha uzun süreceğini, gayrı resmi sonuçları pazartesi sabahtan önce hazırlayabileceklerini düşündüklerini söyledi.



YSK Başkanı Şefik, 7 Ocak Genel Seçimleri öncesinde Cumartesi günü saat 18.00 itibariyle propaganda sürecinin sona ereceğini anımsattı.



Bu tarihten itibaren propagandanın yasak olacağını dile getiren Şefik, bu dönemde basın yayın organlarında propaganda nitelikli yayın yapılmamasını istedi, aksi halde yasal yetkilerin kullanılacağını söyledi.



7 Ocak Pazar günü ise 19.00’a kadar yayın yasağı olduğunu, 19.00-21.00 arasında sadece YSK’nın verdiği bilgilerin kullanılabileceğini hatırlatan Şefik, basından bu kurallara özen göstermesini, sosyal medyadan da bu bağlamda yayın yapılmamasını istedi.



Şefik, bugün öğleden sonra basın toplantısı düzenleyerek, oy verme şekilleri, seçim ve yayın yasakları hakkında bilgi verdi.



“ÜÇ ŞEKİLDE OY VERİLEBİLİR”



Örnek oy pusulasını yeniden basın mensuplarıyla paylaşan Şefik, nasıl oy kullanılacağı konusunda defalarca açıklama yaptıklarını, seçmenlere seçim kartıyla birlikte gönderilen broşürde de oy kullanımıyla ilgili kuralların paylaşıldığını hatırlattı.

Daha sonra oy verme şekillerini anlatan Şefik, “mühür”, “mühür artı tercih” ve “karma” oy verme kuralları ile ilgili bilgi verdi.



Mühür şeklinde oy kullanıldığında ilgili partideki tüm adaylara bir oy verilmiş olacağını anlatan Şefik, mührün boş kutu ve üzerindeki parti ambleminin olduğu bölgelere vurulması halinde geçerli olacağını ancak yan partinin alanına ya da adayların isimlerine denk gelmesi halinde geçersiz olacağını dile getirdi.



Mühür artı tercih şeklinde oy verileceğinde ise seçmenin mühür vurduğu partinin adayları arasında tercih hakkı olduğunu belirten Şefik, tercih hakkı kullanıldığında sadece mühür vurulan parti adayları arasında tercih kullanılabileceğini vurguladı.

Şefik, her ilçede tercih kullanma zorunluluğu olmadığını ancak tercih kullanılan ilçede, o ilçe adaylarının yarısı kadar tercih yapılması gerektiğini kaydetti.



Tercih kullanılan ilçede tercih sayısının adayların yarısından az ya da fazla olması halinde sadece o ilçedeki tercihlerin geçersiz olacağını anlatan Şefik, her halükarda mührün geçerli olacağını anlattı.



“KARMA OY KULLANACAKLAR DİKKATLİ OLSUN”



Karma oy kullanmak isteyenlerin dikkatli olması gerektiğini dile getiren Şefik, karma oy kullanmak isteyen vatandaşın her ilçede oy kullanmak zorunda olmadığını, istenen ilçelerde oy verebileceğini kaydetti.



Öte yandan oy verilen ilçelerde oyların en az iki siyasi parti ya da bir siyasi parti ve bir bağımsız arasında paylaştırılması gerektiğini kaydeden Şefik, her ilçedeki vekil adayının yarısından tümüne kadar oy verilebileceğini dile getirdi.



Lefke’de bir istisnai durum olduğunu söyleyen Şefik, Lefke’de tek adaya oy verilebileceğini kaydetti.



Karma oy veren seçmenlerin en az 24, en fazla 50 oy verebileceklerine işaret eden Şefik seçmenlerin, bu sayıya ulaşıp ulaşmadıklarını kontrol etmesi uyarısında bulundu.