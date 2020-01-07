7 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Kalbinizi yeni bir romantik ilişkiye açıyor olmanız aynı zamanda duygusal olarak da daha derin bir boyuta geçmeye başladığınızı gösteriyor. Bu yüzden dikkatli olun. Bir anlık heyecanla sonunda sizi üzecek adımlar atmayın.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Özel anılarınızı ve nostaljik fikirlerinizin kalbinizde özel bir yeri var. Ancak bunlar orada sonsuza dek kalmamalılar. Yeni günler ve yeni güzel anılarınız için yer açmanızda fayda var.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Yakın bir arkadaşınızla yapacağınız iş birliği son zamanlarda aldığınız en iyi karar olacak. Bununla birlikte kazancınız düşündüğünüzden de fazla bir şekilde artmaya başlayacak. Kazandığınızın tamamını harcamamalı ve ufak yatırımlar yapmaya başlamalısınız.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün eski bir arkadaşınızla karşılaşacaksınız. Bu kişinin yüzünü gördüğünüz anda eski güzel günlerinizi hatırlayacaksınız ve içiniz sevgiyle dolacak. Konuşmaya başladığınızda da anlayacaksınız ki aradan geçen yıllar dostluğunuzun samimiyetinden hiçbir şey götürmemiş.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Kendinizi daha iyi hissetmek için paranızı sürekli yeni eşyalar almaya harcıyor olabilirsiniz. Ancak unutmamalısınız ki sahip olduğunuz eşyalar size sadece kısa bir süreliğine mutluluk verecektir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Yıllardır inişli çıkışlı bir şekilde ilerleyen ilişkiniz bugün sonunda büyük bir dönüm noktasına gelmiş olacak. Partnerinizle önemli kararlar verme eşiğindesiniz. Bu süreç partnerinizin gerçek kişiliğini de göstermiş olacak.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün etrafınızda maskülen enerji baskın olabilir. Bu durumda çevrenizdekilerin daha rekabetçi ve agresif tavırlar sergilediğine şahit olabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bulunduğunuz ortamda bugün kulaklarınızı dört açmalısınız. İnsanların fısır fısır kimin hakkında neler konuştuğuna dikkat edin çünkü bu konu yüksek ihtimalle sizi de ilgilendiriyor.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Dinlenmenin ne demek olduğunu unuttuğunuz günlerdesiniz. Ayaklarınızı uzatıp rahatlamanız gerekli. Bunu yaparken kafanızda yapmanız gereken sorumluluklar dolaşmasın. Ruhen ve bedenen dinlenmeye çekilin.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Karşınızdaki kişiye edeceğiniz iltifatlar bugün onun başını döndürecek güçteler! Eğer daha büyük bir adım atarak ona karşı olan ilginizi belli etme düşünceniz varsa durmayın, harekete geçin!

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün yaptığınız alışverişlerde aldığınız fişlere dikkat etmelisiniz. Yanlış yapılan bir hesaplama az bir miktarda da olsa para kaybetmenize neden olabilir. Dikkat etmekte fayda var.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Boş zamanlarınızda oturup etrafınızı izlemekten hoşlandığınız bir dönemdesiniz. Hayatın akışına şahit olmak ve bunlardan ders çıkarmak size iyi geliyor olmalı.