7 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

Kalkanlı’da iki sokakta bugün 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesik olacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 09:00 ile öğleden sonra 16:00 saatleri arasında Kalkanlı bölgesinde Nergis sokak ve Gürgen sokağın elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.