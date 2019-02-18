7 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
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Kalkanlı’da iki sokakta bugün 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesik olacak.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 09:00 ile öğleden sonra 16:00 saatleri arasında Kalkanlı bölgesinde Nergis sokak ve Gürgen sokağın elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.
Etiketler : Kalkanlı, elektrik kesintisi
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