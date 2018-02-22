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  3. 7 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
7 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

7 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

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Geçitkale Trafo Merkezi’nde yarın yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle, Nergisli, Vadili, Paşaköy Ağıllar, Geçitkale Havaalanı, Akdoğan, Akdoğan Askeri Tesisleri, Aket Tesisleri, Türkmenköy, Akdoğan-Yiğitler yolu ve Beyarmudu’nda 7 saatlik elektrik kesintisi olacak.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, kesinti, 09.00 ile 16.00 saatleri arasında yapılacak.

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