7 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
7 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
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Tatlısu-Mallıdağ kavşağı ile Küçükerenköy arasında bugün yaklaşık 7 saat elektrik kesintisi olacak.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Tatlısu Mallıdağ Kavşağı ile Küçük Erenköy arasına elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği tarafından yapılan açıklamda, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması gerektiği bildirildi.
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