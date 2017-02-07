7 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün ailevi konular ve kardeşlerinizle ilgili durumlar gündeme gelebilir. Geçmişte kalan konularla ilgilenebilirsiniz. Kendinizi daha rahat ifade ettiğiniz bir gündesiniz. Gün içinde toprak ve emlak konularıyla ilgilenebilirsiniz. İletişimde yoğunluk olabilir. İşlerinizi büyütmek için mücadele verebilirsiniz. Eğitim alabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün iletişim kanallarını iyi kullanacağınız bir gündesiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklerden haberdar olabilirsiniz. Kardeşlerinizle birlikte program yapabilirsiniz. İş hayatınız için yeni eğitimler alabilirsiniz. Ticari konular sözleşmelerde ilerleme kaydetmek isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde kendinizi rahat ifade edeceksiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün harcamalarınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Parasal kaynaklarınızla ilgili teknik konular ortaya çıkabilir. Sorumlu olduğunuz işlerinize yaratıcılığınızı katabilirsiniz. İşlerinizi yetenekleriniz sayesinde büyütebilirsiniz. Eğitim hayatınızla ilgili değişiklikler yaşayabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konularda kendinizi daha iyi ifade etmeye başlayabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün hassas olduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz işlere kendi yaratıcılığınızı katabilirsiniz. Bazı konularda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Hayatınızda önem verdiğiniz konularla ilgilenme fırsatı bulabilirsiniz. Ticari konular gündeme gelebilir. Ortaklı konularda imzalar atılabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün kendinizi keyifsiz hissedebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı işlerinizde sıkışıklıklar olabilir. Kimi zaman koşullar tahmin ettiğiniz gibi ilerlemeyebilir. Sorumlu olduğunuz konularda kendinizi endişeli hissedebilirsiniz. Eşinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Kardeşlerinizle zaman ayırabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Geleceğinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Beklentide olduğunuz işlerde ilerleyebilirsiniz. Eğitimler düzenleyebilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınıza zaman ayırabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde büyüme olabilir. Kendinizi rahat ifade edeceğiniz bir gündesiniz. İlgilendiğiniz konularda yardım alabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün iş hayatınızdaki gelişmeler sizi ticari konulara yönlendirebilir. Sorumlu olduğunuz konularda büyüme kaydetmek için çaba sarf edebilirsiniz. İlgilendiğiniz konularda yaratıcılığınızı ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz. Üstlerinize kendinizi daha iyi ifade edeceğiniz bir gündesiniz. Ticari konular güçlü bir şekilde ilerleyebilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün yeni şeyler öğrenmek için uygun bir gündesiniz. İlginizi çeken fakat fırsat bulamadığınız konularla ilgilenebilirsiniz. Yabancılarla ilişkiniz gündeminizi etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz işlerinizde ilerleme kaydetmek için arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. Eğitim konularında yaratıcılığınızı geliştirmeniz gerekebilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ortaklı konularda sıkıntı çekebilirsiniz. Bazı belirsizlikleri göz önünde tutmalısınız. Finansal konularda değişen koşullar içinde kalabilirsiniz. Kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz bir gündesiniz. Ticari konuları iyi değerlendirmelisiniz. İşlerinizdeki ilerleme size sorumluluk getirebilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün eşinizle veya ortağınızla ilgili konularda dengede kalmaya çalışabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara yönelmek size iyi gelecek. Sizi uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmalısınız. İşlerinize yaratıcılığınızı katabilirsiniz. İşlerinizi sağlamlaştırmak için çaba sarf edeceksiniz. Kardeşlerinizden destek alabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün çalışma hayatınızda eğitimlere katılabilirsiniz. Sorumluluklarınızdaki artış sizi yorabilir. İlerleme kaydetmek için sıkı çalışabilirsiniz. Sağlığınızla ilgilenmelisiniz. Duygusal konularda zorlanmalar olabilir. Kardeşlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Teknik işleri çözümlemek için uygun bir gündesiniz. İşlerde yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün keyif aldığınız konularda kendinizi daha yaratıcı hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi büyütmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Gün içinde çocuklarınızla ilgili konular sizi oyalayabilir. Gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız. Aşk hayatınız gündeminizi etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde teknik konular gündeme gelebilir.