7 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Endişe duyduğunuz konularla ilgilenebilirsiniz. Bazı olaylar size kriz yaratabilir. Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Duygusal yönden bağlanmış hissedebilirsiniz. Finansal konularda yeni fikirler ortaya koyabilirsiniz. Gün içinde mücadele verdiğiniz kişiler olabilir. Kısmetli konular söz konusu. Kişisel konular ön plana gelebilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Eşinizle ilgili olaylar duygusal olarak sizi zorlayabilir. Zihinsel aktivitelerinizin yoğun olduğu zamanlar içindesiniz. Yakın çevrenizle faaliyetleriniz artabilir. Kendi fikirlerinizi yaymak isteyebilirsiniz. Karşınızdakilerle uyum arayışı içinde olabilirsiniz. Sizi uğraştıran konulara dikkat edin. İşlerinizde en iyisini yapmaya çalışacaksınız.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Çalışma hayatınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde işlerinizi netleştirmek isteyebilirsiniz. Gelecek yönünde yeni kararlar alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinize farklı bir gözden bakabilirsiniz. Kadınlardan destek görebilirsiniz. Hizmet aldığınız kişilerle ilgili konuları ihmal etmemenizde fayda var.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün ilgilendiğiniz konularda daha yaratıcı olabilirsiniz. Kendinizi daha sanatsal yollardan ifade etmek isteyebilirsiniz. Zevk aldığınız konularla ilgilenmek, onlar için harcama yapmak size iyi gelecektir. Bugün işlerinizde şanslısınız. Sorumluluk aldığınız konular gündeminizi etkileyebilir. İşleriniz için alternatif planlar yapmanız gerekebilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Ailenizle ilgili mevzular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde yaşadığınız olaylarla ilgili güven arayışı içine girebilirsiniz. Kendi iç sesinizi dinlemeniz konuları daha rahat çözmenize yardımcı olacaktır. Olaylara daha farklı yaklaşımlar geliştirebilirsiniz. Kadınlardan destek görebilirsiniz. Mücadele ettiğiniz konular sizi duygusal olarak zorlayabilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün keyifli girişimlerde bulunabilirsiniz. İlgilendiğiniz konularda yakın çevrenizden destek alabilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişiler önem kazanabilir. İlgilendiğiniz konularda sorumlulukta almanız gerekebilir. Gün içinde sanatsal konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Kısa yolculuklar gündeme gelebilir. Kararlarınız sizi duygusal olarak zorlayabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün yeteneklerinizi kullanmak isteyeceğiniz işlere yönelmek sizi daha keyifli kılabilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi meşgul edebilir. İş hayatınızda destek alacağınız kişilere ulaşabilirsiniz. Gün içinde farklı fikirlerinizle etrafınızdakilerin ilgisini çekebilirsiniz. İşlerinizle ilgili alternatif konulara yönelebilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz işlere yönelebilirsiniz. Kişisel hassasiyetlerinizden ve hayallerinizden peşinden gitmek isteyebilirsiniz. İlgilendiğiniz konularda başarı için daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. Bu sizi duygusal açıdan yorabilir. İşlerinizde kadın yöneticilerinizden destek görebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Stres yaşadığınız konular çıkmazda kalabilir. Etkilendiğiniz olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kendi iç dünyanızla ilgili konulara daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Gün içinde ön görmekte zorlandığınız konular olabilir. Duygusal yönden mücadele etmeniz gereken durumlar ortaya çıkabilir. İşlerinizde en iyisini yapmaya çabalayabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Gelecek ümitlerinizle ilgili yeni planlamalar yapacağınız bir gündesiniz. Bugün sosyal konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Sorumluluklarınızla ilgili değişiklikler olabilir. Sevdiğiniz şeylerle ilgili başkalarından destek alabilirsiniz. Bazı işlerinizde alternatif planlar uygulamanız gerekebilir. Kişisel konularınızda daha baskın davranabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Göz önünde olmak isteyebilirsiniz. İşle ilgili eğitimlerle ilgilenebilirsiniz. Kadın yöneticilerinizle aranızı iyi tutmaya çalışın. Gençlerle ilgili konular gündeme gelebilir. Gelecek yönünde kararlar almak isteyebilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün yeni konulara yönlenebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler hakkında araştırmak yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Sevdiklerinizle birlikte olacağınız tatil planları yapabilirsiniz. Uluslararası konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde iş hayatında ilişkiler ön plana çıkabilir. Sorumluluklarınızdaki değişiklikler sizi güçlendirebilir.