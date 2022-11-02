7 yaşında 7 kez kalp krizi geçirdi...

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde yer alan Anhembi bölgesindeki evlerinin önünde dünyanın en tehlikeli akrep türlerinden biri tarafından ısırılan 7 yaşındaki çocuk korkunç bir şekilde can verdi ve ailesini yasa boğdu.

Brezilya'da yaşayan 7 yaşındaki Luiz Miguel Furtado Barbosa, geçtiğimiz hafta ilesi ile beraber yapacakları hafta sonu gezisine hazırlanırken korkunç bir şekilde can verdi.



Küçük çocuğun ölümü hem yerel basında hem de dünya basınında büyük bir yankı uyandırdı.



Hayatını kaybeden çocuğun 44 yaşındaki annesi Angelita Proenca Furtado yerel basına yaptığı açıklamada korkunç olayın Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki evlerinde gerçekleştiğini anlattı.

7 yaşındaki Luiz Miguel Furtado Barbosa ve erkek kardeşi Joao Felipe



BİRDEN ÇIĞLIK ATMAYA BAŞLADI



Küçük Luiz, heyecanla beklediği hafta sonu gezisi için evlerinin dışına çıkıp ayakkabısını giymeye çalıştığı sırada birden çığlık atmaya başladı.



Anne ve baba Luiz'in yanına koştu ancak ilk başta ne olduğunu anlayamadılar. Anne Angelita oğlunun bacağının kızardığını fark edince eşi ile beraber onu neyin ısırdığını anlamaya çalıştı:



"Oğlum ayakkabısını giydiği sırada birden acı çığlıklar atmaya başladı. Hemen yanına koştuk ve onu neyin soktuğunu anlamaya çalıştık. Bacağındaki kızarıklık ve şişlik artınca bunun bir akrep olduğunu anladım."



Annesi Luiz'in kamp yapmayı ve suda oynamayı çok sevdiğini anlattı



EN TEHLİKELİ AKREP TÜRLERİNDEN BİRİSİ



Acil sağlık görevlilerini çağıran aile ambulans gelene kadar oğullarını ısıran akrebi bulmak için evin her yanını aradı.



Aile hastaneye gitmeden hemen önce Luiz'i ısıran akrebi buldu. Buldukları küçük sarı Akrep Güney Amerika'daki en tehlikeli türlerden biriydi.



Tityus Serrulatus adı ile de bilinen bu akrep zehri nedeni ile ülkedeki en ölümcül vakalardan sorumludur.



7 KEZ PEŞ PEŞE KALP KRİZİ GEÇİRDİ



Acı içinde kıvranan küçük Luiz, Sao Paulo Üniversitesi Tıp FakültesiHastanesi'ne götürüldü ve acil olarakpediatri servisine alındı.



Doktorlar anında müdahale etse de küçük çocuğun durumu trajik bir şekilde kötüye gitti. 7 kez peş peşe kalp krizi geçiren çocuğun minik bedeni yaşadıklarına dayanamadı ve 25 Ekim Salı günü hayatını kaybetti.

ANNE BABA ACI HABERLE YIKILDI



Oğullarının ölüm haberini alan anne baba adeta yıkıldı. Anne Angelita yerel basına yaptığı açıklamada Luiz için yapamadığı her şeyi 5 yaşındaki diğer oğlu Joao Felipe için yapacağını söyledi.



Öte yandan ailenin yaşadığı Anhembi bölgesinin Tiete Nehri ile sınır komşusu olduğu ve geniş ormanlık alan nedeni ile akrep saldırılarının sık yaşandığı öğrenildi.

Hürriyet