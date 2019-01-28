72 KAZA, 19 YARALI!

Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen ve polis kayıtlarına geçen toplam 72 trafik kazasında, 19 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 21-27 Ocak tarihleri arasında meydana gelen kazaların 14’ü yaralanmayla, 58’i hasarla sonuçlanırken, neden oldukları toplam hasar miktarı da 428 bin 200 TL oldu.

Kazaların 27’si Lefkoşa, 20’si Gazimağusa, 15’i Girne, 8’i İskele ve 2’si Güzelyurt’ta gerçekleşti.

Aynı dönem içerisinde ülke genelinde yapılan rutin trafik kontrollerinde, 809 trafik suçu rapor edildi