73 İŞ YERİ DENETLENDİ!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 29 Ocak ile 2 Şubat tarihleri arasında 73 iş yeri denetlendi.

LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri denetimler sonucunda 16 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verdi. “Alex’in Yeri” isimli işletmeye işyeri izni olmaması ve sağlık karnesiz personel çalışırılması nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi. “Kebap Dünyası” isimli işletmeden ise 3 birim ürün gayrısıhhi koşullar nedeniyle müsadere edildi.

Denetlenen iş yerleri niteliklerine göre: 11 Restoran, 5 Kafe, 1 Bar, 1 Unlu Mamül Satışı, 7 Kasap, 1 Piliç Satış Yeri, 1 Otel, 1 Büfe, 1 İnternet Kafe, 2 Düğün Salonu, 1 Oto galeri, 1 Kahvehane, 15 Kuaför ve Berber Salonu, 2 Benzin İstasyonu, 13 Market, 3 Yaşlı Bakımevi, 2 Spor Salonu, 1 Kuru Temizleme, 3 Gıda Deposu, 1 Çocuk Oyun Parkı.