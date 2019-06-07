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  3. 74 yaşındaki Nebahat Çehre yıllara meydan okuyor!

74 yaşındaki Nebahat Çehre yıllara meydan okuyor!

74 yaşındaki Nebahat Çehre yıllara meydan okuyor! 1112

Yıllara meydan okuyan 74 yaşındaki usta oyuncu Nebahat Çehre'den yazın ilk paylaşımı geldi.