75 Bin 260 Yıla Kadar Hapis!

Çiftlik Bank davasında iddianame hazırlandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 11'i tutuklu 48 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Aralarında Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin 75 bin 260'ar yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlikbank soruşturmasını tamamladı. 11'i tutuklu, 7'si firari 48 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede 48 şüpheliden 18 kişinin "örgüt yöneticisi", 23 kişinin "örgüt üyesi" ve 7 kişinin de "örgüte yardım" eden konumunda olduğu belirtildi. Firari Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 şüphelinin 4 suçtan 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapisleri istendi. Diğer şüphelilerin ise 3 suçtan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamede 3 bin 762 kişi müşteki olarak yer aldı. Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarına yönelik iade talepnamesi düzenlenerek firari olan şüpheliler Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un iadesinin istendiği belirtilen iddianamede, Türkiye'de bulunan ve haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler Hakan Soysal, Niyazi Karakoç ve Serdar Dosdoğru'nun ise halen arandığı belirtildi.

İDDİALAR ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İddianamede, kamuoyunda "Çiftlikbank" olarak bilinen, gelir getirme vaadiyle oynanan ve yeni katılımcıların girmesiyle devam ettirilen, aynı zamanda fiilen çiftlikler de oluşturularak gelir elde edildiği iddia olunan sistem aracılığıyla örgüt faaliyeti kapsamında bilişim sistemleri ve ticaret şirketlerini araç olarak kullanıp nitelikli dolandırıcılık suçları işlendiği ve elde edilen suç gelirlerinin de aklandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.