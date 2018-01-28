76 YAŞINDAYDI

Sorumluluğu altındaki pansiyonda, iki gencin 14 yaşlarındaki ikiz kız kardeşle cinsel ilişkiye girmelerine göz yumduğu iddiasıyla mahkemeye çıkarılan ve teminatla serbest kalan, 76 yaşındaki Turhan Kumru hayatını kaybetti

Mehmet KARA

Lefkoşa Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren Antalya Pansiyonu’nda kalan 76 yaşındaki Turhan Kumru, dün hayatını kaybetti.

Üç yıldır pansiyonda yaşayan Kumru, banyo yaptığı sırada aniden fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Kumru, yaklaşık bir ay önce, iki gencin 14 yaşlarındaki ikiz kız kardeşle cinsel ilişkiye girmelerine göz yumduğu iddiasıyla tutuklanmış ardından teminatla serbest bırakılmıştı.

Banyoda hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 14.15’te meydana geldi. Uyandıktan sonra banyoya giren Kumru’nun yaklaşık 30 dakika boyunca içeriden çıkmaması pansiyonda kalan bir kişiyi şüphelendirdi.

Banyonun kapısını açıp, içeriye bakan söz konusu kişi, Kumru’nun cansız şekilde yerde yattığını görünce vakit kaybetmeden sağlık ekipleri ile polisi aradı.

Olay yerine giden 112 sağlık ekipleri, Turhan Kumru’ya müdahale etti ancak hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Ölüm nedeni bugün belli olacak

İhbar üzerine bölgeye giden Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri ile Olay Yeri İnceleme uzmanları, olay mahallinde titiz bir inceleme yaptı.

Turhan Kumru’nun cansız bedeni, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kumru’nun ölüm nedeninin belirlenmesi için bugün otopsi yapılacağı bildirildi.

Pansiyonda kalan arkadaşlarından edinilen bilgilere göre, Kumru üç yıldır pansiyonda kalıyor ve herhangi bir yakını yok.

Teminatla serbest kalmıştı

Bu arada, 30 Aralık 2017’de meydana gelen olayda Antalya Pansiyonu’nda kalan ve o gün pansiyonun sorumluluğu kendisinde olan Turhan Kumru, iki gencin 14 yaşlarındaki ikiz kız kardeşle cinsel ilişkiye girmelerine göz yumduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polisin verdiği bilgiye göre, “Kontrolü altındaki binada 16 yaşından küçük kız çocuğunun cinsel ilişkiye girmesine müsaade etme” suçlamasıyla tutuklanan Kumru, teminatla serbest kalmıştı.

Kıbrıs