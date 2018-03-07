Lefkoşa12 °C

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. 76 YILLIK ENKAZI MİCROSOFT BULDURDU
76 YILLIK ENKAZI MİCROSOFT BULDURDU

76 YILLIK ENKAZI MİCROSOFT BULDURDU

76 yıllık enkazı Microsoft buldurdu

A+A-

İkinci Dünya Savaşı sırasında 8 Mayıs 1942’de Japonların torpillediği ABD uçak gemisi USS Lexington’ın enkazı, 76 yıl sonra Mercan Denizi’nde 3 bin metre derinlikte bulundu.

Araştırmayı, Microsoft’un kurucularından milyarder Paul Allen finanse ediyordu.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.