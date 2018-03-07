76 YILLIK ENKAZI MİCROSOFT BULDURDU
76 yıllık enkazı Microsoft buldurdu
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İkinci Dünya Savaşı sırasında 8 Mayıs 1942’de Japonların torpillediği ABD uçak gemisi USS Lexington’ın enkazı, 76 yıl sonra Mercan Denizi’nde 3 bin metre derinlikte bulundu.
Araştırmayı, Microsoft’un kurucularından milyarder Paul Allen finanse ediyordu.
Etiketler : USS Lexington , Microsoft , gazetehaberleri
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