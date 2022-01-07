780 pozitif vakaya rastlandı
780 pozitif vakaya rastlandı
Son 24 saatte yapılan test sayısı 23.328 olup, 780 pozitif vakaya rastlanmış, 193 kişi taburcu edilmiştir.
401 kişi Lefkoşa, 136 kişi Girne, 147 kişi Gazimağusa, 36 kişi Güzelyurt, 12 kişi İskele, 48 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
7 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.328
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 780
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 780
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 193
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.864.913
Toplam Vaka Sayısı: 40.151
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 34.183
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5827
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 54
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5756
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 143
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 17
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4857
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 913
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 511
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6158
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 106809
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