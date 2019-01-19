7’şer bin TL’ye serbestler

Yeni Bakış Gazetesi’nden Gamze Pir Baykur’un haberine göre: Mağusa’da 67 yaşındaki Mustafa Şemmedi’yi araçlarına alarak konuşmak için ormanlık alana götüren ve burada müştekinin cebindeki 4 bin TL’yi zorla alarak soygun suçunu işledikleri ileri sürülen Kezban Ünsol ile Behiye Bilgiç hakkındaki soruşturma tamamlandı. “Soygun” ve “Kasti hasar” suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Ünsol ile Bilgiç tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Soruşturma tamamlandı

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Kezban Ünsol ile Behiye Bilgiç’in 14 Ocak 2019 tarihinde sohbet edeceklerini söyleyerek kullanımlarında bulunan araç ile Mustafa Şemmedi’yi Gülseren Askeri Gazinosunun yanındaki ağaçlık alana götürdüklerini söyledi. Zanlıların burada müştekinin giymekte olduğu ceketin düğmelerini kopartarak kasti hasara uğrattıklarını belirten tahkikat memuru, zanlıların daha sonra müştekinin ceketinin cebinde bulunan 4 bin TL parayı zorla alıp soygun suçunu işlediklerini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden tahkikat memuru, zanlıların uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Teminata bağlandılar

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Kezban Ünsol ile Behiye Bilgiç’in kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışlarının men edilmesine, 7’şer bin TL nakdi teminat ödemelerine ve 2’şer KKTC vatandaşının 100’er bin TL şahsi kefalet sendi imza etmelerine emir verdi.