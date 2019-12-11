8. Bölümde final haberi geldi!

Ünlü oyuncu açıkladı Sevgili Geçmiş final yapıyor!

Yeni sezon dizilerinden Sevgili Geçmiş 8. bölümüyle final yapacak. Ece Uslu final haberini duygusal bir mesajla sosyal medya üzerinden duyurdu.

Sezona iddialı giriş yapan dizilerden olan Sevgili Geçmiş reytinglere yenildi ve final yapıyor. Ünlü isimlerin başrollerinde yer aldığı Sevgili Geçmiş dizisi, 13 Aralık Cuma akşamı ekranda final bölümü ile yer alacak. Final haberini ünlü isim Ece Uslu Instagram üzerinden duyurdu.

‘HER BİTİŞ YENİ BİR BAŞLANGIÇTIR'

Ece Uslu final haberini bu satırlarla duyurdu; O kadar güzel ve birbirinden özel insanlarla tanıştım ki Sevgili Geçmiş setinde, her birinin ismini sayamayacağım ama zaten hepsi kendilerini biliyorlar…. çok zorlu ve sıkıntılı günlerimize rağmen hep güler yüz ve sevgi dolu geçti günlerimiz güzel kalpli pozitif insanlar sayesinde… Sevgili Geçmiş 8. Bölüm final yapsak da içinde olmaktan çok mutlu olduğum bir ekiple çalıştığım için kendimi yine çok şanslı buluyorum. Bana öğrettiğin herşey için çok ama çok teşekkür ederim Sevgili Geçmiş!