8 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

İkili ilişkilerinizde özellikle arkadaşlarınızla konuşmalarınızda dikkatli davranın, Söyledikleriniz aleyhinize kullanılabilir ve zor durumda kalabilirsiniz. Sır sadece sizde olduğu sürece gizli kalır bunu unutmadan hareket etmelisiniz. Özel yaşamınızda da kafanızda ki soru işaretlerinin cevabı talebiniz olmaksızın karşınıza çıkacak ve rahatlayacaksınız.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün her konuda iyimser yaklaşımlar içinde olmalı hırsınızı kontrol altına almalı kendinizi motive etmelisiniz. Özellikle iş ilişkilerinizde nefret ve kıskançlık duygunuz başınıza ciddi sıkıntılar açabilir. Özel yaşamınızda ise beklenmedik gelişmeler söz konusu. Bugün eşinizden gelecek bir mesaj sözlü bir davranış öfkeyle dolu yüreğinizi sevginin gücü ile doldurabilir ve eşinizle sorunlarınızı tamamen çözüme kavuşturabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

İş arkadaşlarınızdan birinden gelecek ilginç bir teklifle şaşırabilirsiniz. Bilginiz dışında yeni bir konuya bir anlık hevesle yaklaşmanız olumlu sonuçlar getirmeyebilir. Bugün mümkün olduğunca risk gerektiren işlerden uzak durmanızda fayda var. Özel yaşamınızda ise evli İkiz’ler eşinizin iş hayatında yaşanacak sarsıcı gelişmeler söz konusu olabilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün arkadaşlık ilişkilerinizde fikir ayrılıkları yaşamanız olası. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda geri çekilin ve tartışmaya girmeyin. Aynı şekilde aşk hayatınızda da bu sorunu yaşamanız olası. Sebep parasal konularda olabilir. Sağduyulu davranın ve sonrasında pişman olacağınız ani kararlar ve fevri davranışlardan kaçının. Bu dönemde hiç aklınızda yokken bir mülk edinebilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

İlişkisi devam edenler aşkın coşku ve huzurunu doyasıya yaşayacaklar. Beraberliği olmayanlar ise katılacağınız sosyal ortamlarda arkadaşlarınız aracılığı ile hayatınızın aşkı ile tanışabilirsiniz. Gökyüzünün olumlu etkileri ile birlikte bir zam ya da terfi söz konusu olabilir. Beklenmedik şekilde ek bir iş ya da ekstra kazanç elde edebileceğiniz fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Maddi konularda mucize niteliğinde gelişmeler olmayacak. Kısmen rahatlayacak ve birikim yapabileceksiniz. Yüksek enerjiniz engelleri aşmanıza fazlasıyla yardımcı olacak kadar güçlü. İsteklerinizi gerçekleştirmek için ısrarcı olun zekanızı iletişim gücünüzü ortaya koyun. Kelimelere takılıp kalmadan hedefinize doğru yürümeyi seçin. Özel yaşamınızda ise beraber olduğunuz insanın davranışlarından rahatsızlık duyabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Maddi konularda ödeme zorluğu çeken teraziler bugün beklemediğiniz bir para ile tüm sıkıntılarınızdan kurtulabilirsiniz. Yeni bir iş görüşmesi ortaklık gibi konular gündeminizdeyse araştırmalı ve aceleci kararlar vermemelisiniz. İş arkadaşlarınızdan birinin olumsuz davranışlarıyla karşılaşabilir ve haksız eleştirilere maruz kalabilirsiniz. Sakinliğinizi koruyun ve hakkınızı ulu orta değil bire bir konuşarak arayın.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Hesapçı olmayın ve işinizle ilgili konularda uzun sureli ilişkiler kurmayı düşünmeyin. Bir süre bekleyin ve bugün düşündüklerinizi yeniden değerlendirin. Birlikte çalıştığınız insanların ben merkezli davranışları yüzünden potansiyelinizi düşürmemeli ve hedeflerinize emin adımlarla kararlı bir şekilde ilerlemelisiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Geçmişte yaşadığınız üstü kabuk bağlanmış bir yaranın kanayabilir. Fakat bu kez o dönemlerden çok daha olgun deneyimli ve haklarınızı korumanın bilincindesiniz. Gün sizin için ne kadar zorlayıcı olsa da sahip olduğunuz yüksek dirayet sayesinde yaranızı kanatanlardan hesap sorup hakkınızı alacağınız bir gündesiniz. İş hayatınızda yeni tanıştığınız insanlara dikkat etmelisiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugünün sizin için şifresi kendine güvenmek sistemli bir şekilde çalışmak ve başarıya odaklanmaktır. Fırsatların kapınızı çalmasını beklemeden kendi fırsatınızı kendiniz yaratacağınız süreçtesiniz. Kendinize sistemli bir çalışma tarzı benimsemeli size güvenen seven insanların sözlerini önemseyerek bunları yaşamınızda uygulamaya başlamalısınız. Sizi hiçbir eleştirinin ya da yaşamış olduğunuz zorlukların engellemesine izin vermeyin.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

İşinizle ilgili konularda ani kararlar vermemeli alışkanlıklarınızı. Zor da olsa işinizi değiştirmelisiniz. Ortak iş yapan İkizler yeni fikirlere açık olun. Aşk hayatınızda ciddi kararlar alacak ve duygularınızı tüm netliğiyle ifade ederek ilişkinizin gidişatını duygularınızın doğrultusunda belirleyeceksiniz. Bekar Kovalar sizlerde ruh eşinizi bulabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün sizler için oldukça tempolu iletişimin yoğun geçeceği bir gündesiniz. İş hayatınızda ki görüşmeler birebir ilgilenmek zorunda olacağınız işlerle zamanla yarışabilirsiniz. İyi bir organizasyon yapar yapmanız gerekenleri akıllıca değerlendirirseniz gün sizin için daha kolaylıkla geçecek ve zevkli bir hale gelecektir. Özel yaşamınızda ise karşı cinsin yoğun ilgisi birlikte olduğunuz insanın alakası sizleri memnun edecek.