8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal etti
8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal etti
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 05-06.06.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, toplam 8 iş yerinin ise kapama saatine riayet etmeyerek yasal emirlere uymadığı tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.
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