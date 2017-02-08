8 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. İş hayatınızda güçlü kişilerle karşılıklı gelebilirsiniz. Karşıt fikirlerden dolayı tartışmalar yaşanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda hareketlilik yaşayabilirsiniz. İşleriniz için mücadele edebilirsiniz. Sizi daha fazla sorumluluk almaya iten koşullar oluşabilir. Gün içinde değişiklikler olabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün zihinsel konularda daha yoğun süreçler yaşayabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konularda zorlanabilirsiniz. Destek almanız gereken işlerle uğraşabilirsiniz. Yakın çevrenizde yaşanan durumlardan rahatsız olabilirsiniz. Bazı konularda çatışmalar yaşanabilir. Finansal konularda sizden daha tecrübeli kişilerden yardım alabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Parasal kaynaklarınızla ilgili konularda kararsız kalabilirsiniz. Finansal konulara yoğunlaşmanız gerekebilir. Sorumlu olduğunuz işlerinizi tamamlamak için çaba gösterebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili sorumluluklarınız artabilir. Ev hayatınızda ani kararlar sizi zor duruma sokabilir. Kazalara karşı dikkatli olun. Sağlık problemleriyle uğraşabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Bazı konularda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Eşinizden beklemediğiniz tepkiler alabilirsiniz. Gün içinde sakin kalmalısınız. İlişkilerde tartışmalardan kaçınmalısınız. Sağlığınıza özen göstermenizde fayda var. Duygusal dalgalanmalar sizi zorlayabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün bazı konuları netleştirmekte zorlanabilirsiniz. İlişkilerinizde tartışmalar meydana gelebilir. Acele verilmiş kararlardan kaçının. Fevri davranmamaya özen gösterin. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla çaba gösterebilirsiniz. Parasal konular gündeme gelebilir. Harcamalarınızı düzenlemelisiniz. Duygusal olarak zorlanabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Gelecek beklentilerinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İkili ilişkilerinizde fikirsel anlamda karşıtlıklar meydana gelebilir. Ani kopmalar olabilir. Sorumluluklarınızdaki artış keyfinizi kaçırabilir. İşlerinizi toparlamak için fırsatınız olabilir. Gün içinde mücadele vereceğiniz konulara sakin yaklaşmalısınız.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün ikili ilişkileriniz iş hayatınızı da etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz konularla daha fazla gündemde olmak isteyebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için mücadele verebilirsiniz. Yaşadığınız olaylardaki farkındalığınız işleri kolaylaştırabilir. Aşk hayatınızda sıkıntılar çıkabilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı stresler yaşayabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün farklı konulara ilgi duyabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İlişkilerinizde yaşananlar sizi zorlayabilir. Olayları fazla büyütmemeye özen gösterin. Sorumlu olduğunuz işlerinizde karar almanız gereken durumlar olabilir. Geleceğinizle ilgili konularda mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Finansal konularda stresler yaşayabilirsiniz. Ortaklı konularda karar almanız gerekebilir. İş hayatında sizi zorlayacak koşullar gündeme gelebilir. Yaşadığınız krizlere çözüm getirmek sizi zorlayabilir. Aldığınız kararlarda dikkatli olmanız gereken günlerdesiniz. Ön göremediğiniz konularda yardım almanızda fayda var.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün eşinizle ilgili konular sizi meşgul edebilir. İkili ilişkilerinizde kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Bazı konularda ani kararlar alabilirsiniz. Gün içinde iletişimde olduğunuz kişilere yanlış anlaşılmalar olabilir. İşlerinizi tamamlamak için desteğe ihtiyacınız olabilir. Kişisel hassasiyetiniz olan konularda zorlanabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Çalışma arkadaşlarınızla ilişkileriniz önem kazanabilir. Gün içinde bilemediğiniz nedenlerden dolayı tepkisel davranabilirsiniz. Yeni haberler gündeminizi oluşturabilir. İkili ilişkilerinizde stresler meydana gelebilir. Tartışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla çaba göstermeniz gereken durumlar olabilir

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün keyif aldığınız şeylere zaman ayırabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili kararlar alırken acele etmeyin. İşlerinizi tamamlamak için fırsatınız olacak. İlişkinizde iletişimle ilgili sıkıntılarınız olabilir. Ortaklı konulara dikkat etmelisiniz. Sorumlu olduğunuz konularda harekete geçebilirsiniz. Gün içinde sevdikleriniz için harcama yapabilirsiniz.