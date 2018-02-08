8 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Gün içinde endişe duyduğunuz konularda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bu durum sizi strese sokabilir. Kendi ideolojilerinizi ifade etme eğiliminde olabilirsiniz. Olayların gidişatını kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Öğleden sonra yolculuklar planlamanız mümkün. Duygusal olarak daha güçlü olacağınız durumların üstesinden geleceksiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün ikili ilişkilerinizle ilgilenebilirsiniz. Karşı tarafa kendinizi ifade etmek önemli olabilir. Yaşayacağınız olaylarla ilgili denge kurmak isteyebilirsiniz. Sizi uğraştırabilecek konulara karşı dikkatli olmalısınız. Öğleden sonra sorumlu olduğunuz işlerinizde en iyisini yapmaya çalışabilirsiniz. Ortaklı işlerinizde finansal sorunlar gündeme gelebilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Çalışma arkadaşlarınızla ortak payda da buluşabilirsiniz. Başarılı olmak için mücadele verebilirsiniz. İletişim konularında ani değişimler olabilir. Paylaşım içinde olmak işlerinizi kolaylaştırabilir. Öğleden sonra eşinizle birlikte programlar yapabilirsiniz. Sorunlarınızın üstesinden birlikte gelmek birlikteliğinizi daha fazla güçlendirecektir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bazı işlerinize hız kazandırmak için yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. İlişkilerinizde kendinizi ifade edebileceğiniz bir gündesiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Öğleden sonra çalışma hayatınızdaki konular daha fazla gündeminizde olabilir. İşlerinizle ilgili konularda güçlü kişilerden destek alabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Gün içinde ailevi konular sizi etkileyebilir. Ev hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları iyi hale getirmek için çabalayabilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminiz sizin gelişiminiz için önemli olabilir. Öğleden sonra aşk hayatınızda gelişmeler olabilir. Sevdiğiniz işlerde zaman harcayabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün yoğun bir gündeminiz olabilir. Görüştüğünüz kişilerin sizi etkilediği bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eğitim alabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilere daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Öğleden sonra ailevi konularda destek görebilirsiniz. Ev için almanız gereken kararlar sizi zorluyor olabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Gün içinde gelirlerinizle ilgili değişiklikler gündeminize gelebilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda desteklendiğiniz konular olabilir. Yeteneklerinizi kullanacağınız işlerinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Öğleden sonra yakın çevrenizle ilgili konular gündeme gelebilir. Sözleşmelere dikkat edin.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konuların üzerine zaman harcayabilirsiniz. İşlerinizle ilgili yeni niyetleriniz olabilir. Sorumlu olduğunuz konuda en iyisini yapmak için çaba gösterebilirsiniz. Öğleden sonra parasal konular gündeminizi daha fazla meşgul edebilir. Kişisel konularda daha fazla emek sarf etmelisiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Gün içinde gizli kalmış koşullar sizin dengenizi biraz bozabilir. Bazı olayları kabullenmek sizi rahatlatabilir. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi savunmak için acele edebilirsiniz. Öğleden sonra kişisel konularda daha dikkatli olmanızda fayda var. Duygusal konularda zorlanacağınız bir gündesiniz. İlişkilerinizde akıllıca davranın.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili mücadele verebilirsiniz. Hayatınızla ilgili planlar yapabilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi ifade etmek sizin için önemli olabilir. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. Öğleden sonra işlerinizle ilgili etrafınızdaki insanlar tarafından desteklendiğinizi hissedebilirsiniz. Sizi zorlayan konular gündeme gelebilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün iş hayatınızda başkalarıyla gelecek planları için bir araya gelebilirsiniz. Ön planda olmak için daha aktif olabilirsiniz. İşlerinizi en iyi hale getirmeye çalışabilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Öğleden sonra gelecek planlarınızla ilgili gelişmeler olabilir. Destek alabileceğiniz kişilerle ne kadar zor olsa da görüşme fırsatı yakalayabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün kendinizi yeniliklere açık hissedebilirsiniz. Daha fazla şey keşfetmek için yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla organizasyon yapabilirsiniz. Öğleden sonra iş hayatınızda sorumlu olduğunuz işler için mücadele vermeniz gerekebilir. Üstlerinizle ilgili konularda destek görebilirsiniz.