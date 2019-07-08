8 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

İnsan seçmekte üstüne yok ama bugün genel olarak ılımlı bir havadasın. Bu haftaya her zaman olduğundan daha hareketli başlayabilirsin. İlişkin yoksa idealist yanın ön plana çıkarak birinin etkisine giriyorsun. Etrafında meydana gelen olaylara karşı biraz sorgulayıcı davranacaksın.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bu dönemde arkadaşlarının sana bir şeyler katabilmesi gerektiğine dair inancın artıyor. Güven ihtiyacın bugün ön plana çıkaracaktır. Senin için önemli olan ne varsa bugün peşinden gitmekten yanasın. Bir süredir değerlendirmediğin iş teklifini yeniden gündemine alabilirsin.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Başımıza bir şey gelmeden, eksik olanın ne olduğunu fark edemiyoruz. Bugün senin için bazı dönüm noktalarını işaret edebilir. İş yerinde sürekli sana sorun çıkaran iş arkadaşın bugün bardağı taşırabilir. Sürekli huzursuz halinin sebebi de bu.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün yatırımlar konusunda endişelerin artabilir. Planladığın işlerinin istediğin gibi gitmeyecek olmasına hazırlıklı olmalısın. İşle ilgili çıkacağın seyahat rotan değişebilir ya da beraber tatile gitmeyi düşündüğün arkadaşının son anda vazgeçtiğini öğrenebilirsin.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün gündemine hızlı bir şekilde farklı olaylar dâhil edebilirsin. Kendini sorguya çekmeye başlamış olabilirsin. Evet, kendi kendini gözlemlediğin bir süreçtesin. Yaklaşık 2,5 yıldır planladığın değişimleri gerçekleştirmek için bugün adım atmaya karar veriyorsun.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Kaybetmekten, risk almaktan korkmadığın bir gün seni bekliyor. Ancak diğer yandan iş yerindeki sorumluluklarının artması seni fazlasıyla strese sokabilir Düzenlenmesi gereken seyahatlerin, girilmesi gereken toplantıların yoğunluğundan kendine zaman ayıramadığının farkındasın.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Uyku problemi yaşadığın geceler bugün başına dert olabilir. İş yerindeki performansınla ilgili eleştiri alabilirsin. Senin de kazanan taraf olduğunu göreceğin bir gün olacak. Sana kendini tekrardan hatırlatan yeteneklerin için gayret etmeye ne dersin? İkili ilişkilerde zorlu bir süreç seni bekliyor.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün iletişimdeki gücün önemini kavrayacaksın. Sevdiklerinle beraber olmayı, aile ilişkilerini daha da önem vermeyi tercih edebilirsin. Çevrendeki insanların manevi sorunlarının senin hayatına etki etmesine izin vermek istemiyorsun.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Duygu değişimlerin, seni aşağı çekmesine izin vermemelisin. Duygusal olarak bugün kendini farklı hissedebilirsin. Eğer ilişkisi olan bir Yay burcuysan mevcut ilişkinle ilgili yaşadığın sorunları çok da halletmekten yana değilsin. Karşındaki insanın beklentilerini karşılamasını isteyebilir, açık ve net olarak dile getirebilirsin.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

İç dünyanın zenginliği, seni başka alanlarda beslese de duygusallıktan uzaklaşman senin iyi daha iyi olacak. Sakin bir karakter göstersen de bu aralar iş arkadaşların ile aranda ayrışmalar oluşabilir. Her şeye rağmen profesyonel davranmaya çalışacaksın.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Kariyerine ivme kazandırmak isteyeceksin. Rekabetin yüksek olduğun bir çalışma ortamında çalışıyorsan, psikolojik olarak kötü etkilendiğini fark edebilirsin. Gün içerisinde uzun süredir görmediğin hatta pek de görmek istemediğin biriyle karşılaşabilirsin.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Gündem maddelerinin başında öncelikle iletişim yer alıyor. Bugün özellikle yakın çevren ile kuruduğun diyaloglara fazlası ile dikkat etmelisin. Sözlerin farklı algılanabilir, hatta alınganlık seviyesine taşınabilir. Diğer yandan verdiğin emeklerin karşılığını aldığını göreceksin.