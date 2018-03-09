8 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI!

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada, Devlet Laboratuarında yapılan analizlerde çıkan sonuçların Avrupa Birliğine kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirildiği belirtildi.

Buna göre ithal ürünlerde denetim yapılan 33 numuneden 29’u temiz çıkarken, 4 üründe ise limit üstü kalıntıya rastlandı.

Açıklamaya göre limit üstü kalıntıya rastlanan, Onbaşı İşletme Limitete ait Çeri Domates Menşeine İade edilirken, Trabzon Hurması da Menşeine iade edilecek. Köşe Ticaret’e ait Armut imha edilirken, SVS. Ltd ait Ayva’nın da imha edileceği bildirildi.

Analiz yapılan yerli 62 numunenin de 58’inin temiz çıktığı, 4 numunede ise limit üstü kalıntıya rastlandığı belirtildi.

Tatlısu’da Bilal Ateş ve Mehmet Ateş’e ait Asma Yaprağı, Mehmetali Keskine ait Biber ve Mağusa’da Ramazan Ateş’e ait Kapya Biberin hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.

Açıklamada, “Geçen hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkan Tatlısu da Ayşe Kocaman’a ait Fasulye ve Özcan Bozkoyun’a ait Fasulye bu hafta yapılan analizde limit altına inmesinden dolayı ürünün hasadına izin verilmiştir. Tatlısu’da Mehmetali Keskin’e ait Fasulye ise 3’üncü alımda da limit üstü çıkmasından dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir” denildi.