8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA KIZGIN ŞİŞLE İŞKENCE!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da 8 yaşındaki üvey oğlu B.B’ye 2016 ile 2017 yılları arasında kızgın şiş ile işkence ederek ciddi darpta bulunan sanık Mustafa Duman hakkındaki karar dün açıklandı.

Mağusa’da birlikte yaşadığı 8 yaşındaki üvey oğlu B.B’ye 2016 ile 2017 yılları arasında kızgın şiş ile her iki bacağını yakarak işkence eden ve küçük çocuğun vücudunun çeşitli yerlerine vurarak ciddi şekilde darp eden sanık Mustafa Duman hakkındaki karar dün açıklandı.

“Ciddi darp” davasından yargılanarak Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan tarafından suçlu bulunan işkenceci üvey baba Duman, 1 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Çocuğa kızdı, işkence etti

Sanık Mustafa Duman 2016 yılı ile 15 Kasım 2017 tarihleri arasında Mağusa’da Antalyalılar bölgesindeki evinde beraber yaşadığı 8 yaşındaki üvey oğlu B.B’nin kendisini bir çok sebepten dolayı kızdırdığı gerekçesiyle kızgın şişleri küçük çocuğun bacağına sokarak ve bir çok kez de B.B’nin vücudunun muhtelif yerlerine tokatlar atarak ciddi şekilde darp etmişti. Olay, 22 Kasım 2017 tarihinde Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından polise şikayet edilmesiyle ortaya çıkmış ve şikayet üzerine tutuklanan sanık Duman gönüllü ifade vererek suçunu kabul etmişti.

“Kişilerin hayat ve vücut bütünlüğü hakkı Anayasa tarafından güvence altına alındı”

Davanın kararını okuyan Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, sanık Mustafa Duman’ı aleyhine getirilen davadan suçlu bularak mahkum ettiğini açıkladı.

Yasa koyucunun “Ciddi darp” suçu için 3 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü belirten İnan, yasa koyucunun öngördüğü cezadan da anlaşılacağı gibi sanığın işlemiş olduğu suçun ciddi bir suç olduğunu vurguladı. İnan, kişilerin hayat ve vücut bütünlüğü hakkının Anayasa tarafından güvence altına alındığını anımsatarak bu tür suçların önlenmesi için caydırıcı ve ibret verici cezaların verilmesi gerektiğini açıkladı. Sanığa işlemiş olduğu suçun ciddiyeti ve vahameti ile orantılı ve ayrıca kamu menfaati ile cezaların caydırıcılığını da gözeterek verilebilecek en uygun ve adil cezanın hürriyeti bağlayıcı ceza olması gerektiğine kanaat getirdiğini belirten İnan, sanığı 1 yıl hapis cezasına mahkum ettiğini açıkladı.