8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA TACİZ!
Tacizci tam bir suç makinesi!
Girne, 8 yaşındaki kız çocuğunun 43 yaşındaki Ömür Emirsoylu tarafından uğradığı cinsel taciz ile çalkalanıyor. İnfiale neden olayda Emirsoylu sabahın erken saatlerinde mahkemeye çıkarıldı
Devrim DEMİR
İĞRENÇLİK
Girne’de önceki gün oyun oynayan kız çocuğunu zorla dama çıkaran Ömür Emirsoylu 8 yaşındaki küçük çocuğu taciz etti. Çocuğun çığlıklarını bölgeden duyan vatandaşlar, çocuğu son anda kurtardı. Emirsoylu ise akşam saatlerinde tutuklandı
SUÇ MAKİNESİ
Girne’de infiale neden olan zanlı Ömür Emirsoylu’nun suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Emirsoylu 2012 yılında hırsızlık suçundan 3 yıl hapse mahkum edilirken, 2014 yılında da Mağusa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanarak hüküm giymişti
KURBAN BU KEZ ÇOCUK
İsmi birçok suça karışan ve hüküm giyen Emirsoylu’nun yaklaşık 1 yıl önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi. Zanlı Ömür Emirsoylu’nun bu kez hedefi küçük bir kız çocuğu oldu. Emirsoylu, amacına ulaşamadan kısa sürede yakalandı
Havadis
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