80 YAŞINDA CANINA KIYDI!
İntihar!
A+A-
28.10.2019 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Lefke’de sakin Kemal KOKKOZ (E-80), ikametgahının avlusu içerisinde ateşli silah kullanmak suretiyle intihara teşebbüs etmiştir. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 07:30 sıralarında yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
DB
Etiketler : Lefke, Kemal KOKKOZ, ateşli silah, intihar
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.