80 YAŞINDA CANINA KIYDI!

28.10.2019 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Lefke’de sakin Kemal KOKKOZ (E-80), ikametgahının avlusu içerisinde ateşli silah kullanmak suretiyle intihara teşebbüs etmiştir. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 07:30 sıralarında yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

DB