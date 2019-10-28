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80 YAŞINDA CANINA KIYDI!

80 YAŞINDA CANINA KIYDI!

İntihar!

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28.10.2019 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Lefke’de sakin Kemal KOKKOZ (E-80), ikametgahının avlusu içerisinde ateşli silah kullanmak suretiyle intihara teşebbüs etmiştir. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 07:30 sıralarında yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

DB

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