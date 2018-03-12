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SON DAKİKA80 YOLCUSU BULUNAN UÇAK DÜŞTÜ!

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80 YOLCUSU BULUNAN UÇAK DÜŞTÜ!

80 YOLCUSU BULUNAN UÇAK DÜŞTÜ!

O ülkede uçak düştü!

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Nepal'in başkenti Katmandu'da bir Bangladeş havayolu şirketine ait yolcu uçağının düştüğü bildirildi.

US-Bangla havayolu şirketine  ait, yaklaşık 80 yolcunun bulunduğu uçak, Tribhuvan Uluslararası Havalimanı  yakınlarında düştü.
 
Havalimanından bir yetkili, can kaybından endişe edildiğini kaydetti.
 
Sosyal medyada yer alan fotoğraf ve görüntülerde havalimanı yakınından  dumanların yükseldiği görülüyor.
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