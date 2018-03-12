80 YOLCUSU BULUNAN UÇAK DÜŞTÜ!
O ülkede uçak düştü!
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Nepal'in başkenti Katmandu'da bir Bangladeş havayolu şirketine ait yolcu uçağının düştüğü bildirildi.
US-Bangla havayolu şirketine ait, yaklaşık 80 yolcunun bulunduğu uçak, Tribhuvan Uluslararası Havalimanı yakınlarında düştü.
Havalimanından bir yetkili, can kaybından endişe edildiğini kaydetti.
Sosyal medyada yer alan fotoğraf ve görüntülerde havalimanı yakınından dumanların yükseldiği görülüyor.
Etiketler : Nepal, Bangladeş havayolu, yolcu uçağı, düşme
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