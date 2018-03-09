800 KİLO KAÇAK ET!

Akdoğan’da bir araçta 800 kilo kaçak et ele geçirildi.

Araçta yakalandı

Polis ekipleri saat 21.30 sıralarında Akdoğan köyünde bir araca operasyon düzenledi. Operasyon sonucu araçta güneyden kaçak olarak KKTC’ye geçirilen 800 kilo et ele geçirdi ve aracı süren Yavuz Türkmen gözaltına alındı. Zanlı Türkmen’in bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.