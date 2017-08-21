81 KAZA, 18 YARALI

Ülke genelinde 14-20 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen 81 trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kazaların 15’i yaralanmayla, 66’sı hasarla sonuçlanırken, toplam hasar miktarı da 375 bin 150 TL oldu.

Kazaların 33’ü Lefkoşa, 23’ü Girne, 19’u Gazimağusa, 5’i İskele ve 1’i Güzelyurt’ta gerçekleşti.

Aynı sürede ülke genelinde yapılan rutin trafik kontrollerinde, 880 trafik suçu rapor edildi.