81’i yerel 95 pozitif vakaya rastlandı
81’i yerel 95 pozitif vakaya rastlandı
"Toplam 15. 380 test yapıldı, 81'i yerel 95 pozitif vakaya rastlandı, 35 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.380 olup, 81'i yerel 95 pozitif vakaya rastlanmış, 35 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 81 kişi ise yerel vakadır.
23 kişi Lefkoşa, 45 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-2/ Taşkınköy-3 / Metehan-1/ Gönyeli-4 / Hamitköy-3 / Haspolat-2/ Çağlayan-3 / K.Kaymaklı-3/ Ortaköy-1/ Yenikent-1
Girne
Girne Merkez-11/ Doğanköy-1/ Dağyolu-2/ Ağırdağ-3 / Arapköy-2/ Karaoğlanoğlu-2 / Ozanköy-1/ Zeytinlik-5 / Aşağı Girne-3 / Yukarı Girne-2/ Çatalköy-2/ Karakum-2/ Edremit-1/ Karşıyaka-1/ Alsancak-2 / Beylerbeyi-1/ Kaşgar-1/ Esentepe-1/ Lapta-2
Gazimağusa
Karakol-1/ Dumlupınar-1/ Tuzla-2 / Mutluyaka-2/ Türkmenköy-1/ Sakarya-1/ Geçitkale-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-1
Lefke
Yeşilyurt-2
İskele
Kalecik -1
10 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.380
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 95
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12
Yerel Vaka Sayısı: 81
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 35
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.586.617
Toplam Vaka Sayısı: 8955
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8018
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 902
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 67
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 773
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 61
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1135
Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 561
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 366
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3343
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 22.45
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