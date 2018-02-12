821 SÜRÜCÜYE YASAL İŞLEM!

5-11 Şubat tarihlerini kapsayan süre içerisinde ülke genelinde yapılan kontrollerde 6 bin 226 araç sürücüsü kontrol edildi ve bu sürücülerin 821’iyle ilgili trafik suçu tespit edilerek yasal işlem başlatıldı.



Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 250’si süratli araç kullanmak, 5’i tehlikeli sürüş yapmak, 19’u dikkatsiz sürüş yapmak, 58’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 26’sı sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 21’i alkollü araç kullanmak, 115’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 69’u trafik levha ve işaretlerine uymamak, 12’si trafik ışıklarına uymamak, 14’ü muayenesizaraç kullanmak, 37’si sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 8’i “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 9’u “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 6’sı koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 1’ i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sıradataksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 171’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.