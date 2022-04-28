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85 pozitif vakaya rastlandı

85 pozitif vakaya rastlandı

85 pozitif vakaya rastlandı

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KKTC‘de son 24 saatte yapılan test sayısı 6782 olup, 85 pozitif vakaya rastlanmıştır”

36 kişi Lefkoşa, 12 kişi Girne, 28 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

28 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6782

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 85

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.762.080

Toplam Vaka Sayısı: 93.467

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.124

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1110

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 13

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1095

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  2

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 205

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